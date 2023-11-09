Siro Energy ve Sabancı Üniversitesi, batarya ekosisteminin geliştirilmesinde rol oynayacak olan insan kaynağını birlikte geliştirmek için düğmeye bastı.

Bir teknolojiyi bir topluma yayabilmek için, o toplumun bu teknolojiye uygun bir altyapısının olması, bu eğitimi alması gerekir. Nasıl bir uçağın uçması için hava alanlarına, kontrol kulelerine, yakıtlara, pilotlara ve diğer personele ihtiyaç varsa benzer bir durum teknolojide de söz konusu.

Geleceğin en önemli çalışma alanlarından olan batarya teknolojileri için de tesis yatırımlarının dışında insan kaynağına da ihtiyaç bulunuyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Togg'un kurucu ortağı olduğu Siro ve Sabancı Üniversitesi, birlikte çalışma kararı aldıklarını açıkladılar.

Batarya ve enerji depolama mühendisliğinde yeni dönem

Endüstri-Üniversite iş birliği olarak anılan bu model ile birlikte akademinin, reel sektöre doğrudan katkı sağlaması amaçlanıyor. Bu proje kapsamında Siro ve Sabancı Üniversitesi, temiz enerjinin depolanması ve batarya alanında uzmanlaşmış personel ve mühendis yetiştirecek. Bu projeye dair niyet anlaşması da imzalandı.

Anlaşmanın detayları henüz açıklanmamış olsa da ilk bakışta bu projenin merkezinde, temiz enerji ve enerji depolama teknolojilerini geliştirebilecek uzman mühendislerin yetiştirilmesi yer alıyor. Bu türden projelerde sık sık görüldüğü üzere iş birliğinin uzun vadede hem teknik bilgi anlamında hem de yetişmiş iş gücü anlamında önemli bir boşluğu doldurması amaçlanıyor.