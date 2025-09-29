Tümü Webekno
Togg T10F ve T10X Almanya'da Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları!

Togg, Almanya pazarına resmen giriş yaptı. Şirket hem T10F hem de T10X'in ön siparişe açtı. Araçların satış fiyatları da belli olmuş durumda. Togg otomobiller, ne yazık ki Almanya'da daha ucuz.

Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), Almanya satışlarına resmen başladı. Hâl böyle olunca T10F ile T10X'in Almanya fiyatları belirlenmiş oldu. Almanya'da sadece 1.000 euro veren bir tüketici, Togg T10X veya Togg T10F siparişi geçebilecek. Peki Togg'un Almanya fiyatları ne durumda?

Togg'un Avrupa bölgesi için açtığı internet sitesine baktığımızda hem T10F'in hem de T10X'in "V2 RWD Uzun Menzilli" versiyonlarının satışa sunulduğunu görüyoruz. Her iki modelin fiyatı da birbirine yakın diyebiliriz.

İşte Togg T10F ile Togg T10X'in Almanya fiyatları:

Model Almanya Fiyatı Türkiye Fiyatı (Euro)
T10X 46.190 euro 48.433 euro
T10F 45.590 euro 48.433 euro

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Togg, T10X ile Togg T10F modellerini Almanya'da daha ucuza satıyor. Bunun temel nedeni ise vergilendirme sistemi. Özellikle de geçtiğimiz ay yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi, Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik avantajların kalkmasına neden oldu. Hâl böyle olunca Almanya, Togg için daha avantajlı hâle geldi.

Togg'un resmî verilerine göre Almanya'da T10F veya T10X sipariş eden bir tüketici, Kasım - Aralık 2025 döneminde aracını teslim alacak.

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık
Togg

