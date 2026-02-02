Tümü Webekno
Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Togg, T10F ve T10X İçin Yeni Renk Seçeneğini Duyurdu: Karşınızda Seyhan!

Togg, T10F ve T10X için "Seyhan" ismini verdiği yeni renk seçeneğini duyurdu. Pamukkale isimli opak beyazın yerine geçen Seyhan, tüketicilerin daha çok ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Togg, T10F ve T10X İçin Yeni Renk Seçeneğini Duyurdu: Karşınızda Seyhan!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), T10F ve T10X modellerine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Togg'un açıklamasına göre vatandaşlar, firmanın elektrikli otomobillerini artık "Seyhan" isimli yeni bir renk seçeneği ile satın alabilecekler.

Seyhan, adından da anlaşılabileceği üzere Adana'nın Seyhan ilçesinde yaygın olarak bulunan pamuk tarlalarından ilham aldı. Dolayısı ile Seyhan, aslında beyazın bir tonu olarak karşımıza çıkacak. Peki ya hâlihazırda beyaz Togg alınmasını sağlayan Pamukkale rengine ne oldu?

Togg, Pamukkale renk seçeneğini satıştan kaldırdı!

Başlıksız-1

Daha önce beyaz rengi temsil eden Pamukkale, an itibarıyla Togg'un resmî internet sitesinden kaldırılmış durumda. Bu renk seçeneğini satın almayı düşünen vatandaşların artık ya ikinci el ya da Seyhan rengini tercih etmeleri gerekecek. Ancak bunun kalıcı bir karar mı yoksa geçici mi olacağı şimdilik bilinmiyor...

Avrupa'da En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı (Türkiye Sizi Çok Şaşırtacak) Avrupa'da En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı (Türkiye Sizi Çok Şaşırtacak)

Pamukkale ile Seyhan arasında nasıl bir fark olduğunu merak ediyorsanız hemen açıklayalım: Aradaki fark sadece renk tonu. Her iki renk de temelde beyaz. Ancak Pamukkale rengi daha opak bir yapıya sahipti. Seyhan ise metalik yapısı ile yollarda parlayacak.

Araba Togg Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

Sonsuz Vites Varmış Gibi: CVT Şanzımanın Diğerlerinden Farkı Ne?

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Erotik Olduğu İçin Değil Sağlam Hikayesi Nedeniyle İzlemeniz Gereken 10 Enfes Film [18+]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim