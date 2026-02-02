Togg, T10F ve T10X İçin Yeni Renk Seçeneğini Duyurdu: Karşınızda Seyhan!

Togg, T10F ve T10X için "Seyhan" ismini verdiği yeni renk seçeneğini duyurdu. Pamukkale isimli opak beyazın yerine geçen Seyhan, tüketicilerin daha çok ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), T10F ve T10X modellerine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Togg'un açıklamasına göre vatandaşlar, firmanın elektrikli otomobillerini artık "Seyhan" isimli yeni bir renk seçeneği ile satın alabilecekler.

Seyhan, adından da anlaşılabileceği üzere Adana'nın Seyhan ilçesinde yaygın olarak bulunan pamuk tarlalarından ilham aldı. Dolayısı ile Seyhan, aslında beyazın bir tonu olarak karşımıza çıkacak. Peki ya hâlihazırda beyaz Togg alınmasını sağlayan Pamukkale rengine ne oldu?

Togg, Pamukkale renk seçeneğini satıştan kaldırdı!

Daha önce beyaz rengi temsil eden Pamukkale, an itibarıyla Togg'un resmî internet sitesinden kaldırılmış durumda. Bu renk seçeneğini satın almayı düşünen vatandaşların artık ya ikinci el ya da Seyhan rengini tercih etmeleri gerekecek. Ancak bunun kalıcı bir karar mı yoksa geçici mi olacağı şimdilik bilinmiyor...

Pamukkale ile Seyhan arasında nasıl bir fark olduğunu merak ediyorsanız hemen açıklayalım: Aradaki fark sadece renk tonu. Her iki renk de temelde beyaz. Ancak Pamukkale rengi daha opak bir yapıya sahipti. Seyhan ise metalik yapısı ile yollarda parlayacak.