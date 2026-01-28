Tümü Webekno
Avrupa'da En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Açıklandı (Türkiye Sizi Çok Şaşırtacak)

Avrupa ülkelerindeki elektrikli otomobil satışları netleşti. Hâl böyle olunca Türkiye'nin sıralaması da belli olmuş oldu. Peki veriler ne söylüyor? Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'da kaçıncı sırada?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025 yılı, Türkiye'de otomotiv sektörü için oldukça hareketli geçti. Rekor kıran satış rakamları, en çok da elektrikli otomobil satışlarıyla dikkat çekti. Zira vatandaşlar, artık elektrikli otomobilleri hayatın bir gerçeği olarak görmeye başladılar.

Bu durum, Avrupa bölgesi genelinde de doğrudan hissedilmiş durumda. Zira EBS Danışmanlık'ın derlediği verileri paylaşan Emre Özpeynirci, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Öyle ki Türkiye, Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satışı yapılan dördüncü ülkeydi.

İşte Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satılan ülkeler:

Başlıksız-1

  1. Almanya: 545.142
  2. Birleşik Krallık: 473.348
  3. Fransa: 326.922
  4. Türkiye: 189.868
  5. Norveç: 172.231
  6. Hollanda: 156.139
  7. Belçika: 143.849
  8. Danimarka: 126.542
  9. İspanya: 101.627
  10. İsveç: 99.723

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere Türkiye, 2025 yılında yapılan 189 bin 868 adet elektrikli otomobil satışı ile dördüncü sırada yer alıyor. Bizim üzerimizde, Avrupa'nın en büyük ekonomilerini oluşturan Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa bulunuyor. Avrupa'daki elektrikli otomobil satış oranının yüzde 19,48 olduğunu da belirtelim.

2025'te Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı 2025'te Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller Açıklandı

Burada şöyle bir detay var. Türkiye, elektrikli otomobil satışlarında üst sıralarda yer alıyor ancak nüfusa oranladığımızda aynı başarıyı gösteremiyoruz. Şöyle ki Almanya'nın nüfusu 83 milyon seviyesinde ve burada 545.142 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Türkiye nüfusu 87 milyon civarında olmasına rağmen satışlar, Almanya'nın çok daha gerisinde...

