Togg T10F İçin Türkiye'deki Test Sürüşleri Başladı: İşte İl İl Deneyim Merkezleri!

Togg T10F, tanıtımın ardından Türkiye’de ön sipariş öncesi farklı şehirlerdeki deneyim merkezlerinde test edilebilecek.

Togg’un yeni modeli T10F, Almanya’daki tanıtımın ardından Türkiye’de test sürüşlerine çıktı. Ön siparişlerin açılmasından önce kullanıcılar, belirlenen Togg Deneyim Merkezleri’nde aracı yakından deneyimleyebilecek.

Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla test sürüşü noktalarını paylaştı. Türkiye genelindeki çeşitli illerde yer alan merkezlerde T10F’i sürmek mümkün olacak. Böylece ön sipariş sürecinden önce araçla ilgili doğrudan deneyim edinilebilecek.

Test sürüşü yapılabilecek Togg Deneyim Merkezleri

Adana | M1 AVM

Ankara | Söğütözü

Ankara | Panaroma AVM

Antalya | Agora AVM

Bursa | Downtown

Bursa | Togg Teknoloji Kampüsü / Gemlik

Bodrum | Yalıkavak Marina

İstanbul | Akasya AVM

İstanbul | Yedi Mavi

İstanbul | İstinye Park

İstanbul | Mall of İstanbul

İstanbul | Zorlu Center

İzmir | Agora AVM

İzmir | Bornova

Kayseri | Kayseri Park

Samsun | Bulvar AVM

Konya | Enntepe AVM

T10F için ön siparişler 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Avrupa’da başlayacak. Aracın satış fiyatı da bu tarihlerde netlik kazanacak.