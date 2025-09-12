Togg T10F İçin Türkiye'deki Test Sürüşleri Başladı: İşte İl İl Deneyim Merkezleri!

Togg’un yeni modeli T10F, Almanya’daki tanıtımın ardından Türkiye’de test sürüşlerine çıktı. Ön siparişlerin açılmasından önce kullanıcılar, belirlenen Togg Deneyim Merkezleri’nde aracı yakından deneyimleyebilecek.
Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla test sürüşü noktalarını paylaştı. Türkiye genelindeki çeşitli illerde yer alan merkezlerde T10F’i sürmek mümkün olacak. Böylece ön sipariş sürecinden önce araçla ilgili doğrudan deneyim edinilebilecek.
Test sürüşü yapılabilecek Togg Deneyim Merkezleri
- Adana | M1 AVM
- Ankara | Söğütözü
- Ankara | Panaroma AVM
- Antalya | Agora AVM
- Bursa | Downtown
- Bursa | Togg Teknoloji Kampüsü / Gemlik
- Bodrum | Yalıkavak Marina
- İstanbul | Akasya AVM
- İstanbul | Yedi Mavi
- İstanbul | İstinye Park
- İstanbul | Mall of İstanbul
- İstanbul | Zorlu Center
- İzmir | Agora AVM
- İzmir | Bornova
- Kayseri | Kayseri Park
- Samsun | Bulvar AVM
- Konya | Enntepe AVM
T10F için ön siparişler 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Avrupa’da başlayacak. Aracın satış fiyatı da bu tarihlerde netlik kazanacak.