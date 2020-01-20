TOGG'un Teknik Eleman İhtiyacını Karşılayacak Olan Okul

Yerli otomobil TOGG'un üretimi için ihtiyaç duyulan teknik elemanları karşılayacak okul belli oldu. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yerli otomobilin Bursa'da üretileceği açıklaması üzerine harekete geçti ve bu alanda öğrencilerini eğitmesi için resmi onayını aldı.

Bursa’daki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetim kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli otomobil TOGG’un fabrikasını Bursa’da kurmayı planladıklarını açıkladıktan sonra ihtiyaç duyulan teknik elemanları sağlamak için çalışmalara başladı.

Okul yönetimi ve öğrenciler, bu alanda yaptıkları başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmesini sevinçle karşıladılar ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Motorlu Araçlar çatısı altında ‘Elektrikli Araç Üretimi’ adında bir dalın açılması planlanıyor. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırıp yerli otomobil üretiminde görev yapmak ve teknik elemanlardan biri olmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınav olacak. Sınavda başarı elde eden öğrenciler de ilgili bölümlerde okumaya hak kazanacak.

Öğrenciler, altı farklı alanda eğitim görecekler:

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer, okullarında altı farklı meslek alanı bulunduğunu dile getirdi ve sözlerine şu şekilde devam etti: “75 öğretmenimizle birlikte 950 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Meslek alanlarının tamamı otomotiv üretimi üzerine kurulan ana merkezde otomotiv alanı olmakla birlikte, bunu destekleyen makine teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik, endüstriyel otomasyon, bilişim alanlarından oluşuyor.”

Metin Sezer, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 'Elektrikli Araçlar' dalının açılacağını ve bu dalda elektrikli araçların sahip oldukları teknolojileri yakından inceleyeceklerini belirtiyor. Sezer, “Öğrencilerimizin her biri altı alanda aldıkları eğitimle, aracın dış kaporta aksamından, kaynak kısmından, bükmesinden, boyasından, motor parçaları üretimine kadar tüm otomasyon sistemlerini kapsayan bir eğitim almaktadırlar. Değişen teknolojiyle birlikte, özellikle yeni aracımızın Bursa’da üretilmesiyle birlikte biz de mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın bu müjdeyi vermesiyle birlikte tüm Bursa kamuoyu, ilgili taraflar bu heyecanı yaşadılar ve biz de bu durumdan vazife çıkardık. Bakanlığımızın da bu aracın üretimiyle ilgili okulumuza böyle bir görev vermesinden dolayı son derece onur duyduk. Bu süreçten sonra teknolojimizi elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşmak suretiyle ayrı bir mekânda çocuklarımızı çeşitli modellerle birlikte geliştirme yönünde bir eğilim gösterdik” diyerek sözlerine devam etti.

Metin Sezer, çeşitli alanlarda çalışmak için nitelik sahibi olan öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi ve sözlerine şu şekilde noktaladı:

“Fabrikada binlerce çalışan olacak. Bu çalışanların her biri farklı çalışmalar yapacak. Bizim öğrencilerimiz de teknik eleman statüsünde bunların elektrik teknolojisi boyutuyla birlikte farklı alanlarda, motor üretiminde, bataryaların bakımında, kaporta kısmında bu çalışmaları yürütecekler. Bununla alakalı alt yapıyı oluşturmak adına farklı bir hacim belirledik. Okulumuzun hamisi olan İhracatçılar Birliği de bu çalışmalara destek vermek suretiyle çocuklarımızı, bu aracın üretimi noktasında teknik donanıma yetiştirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”