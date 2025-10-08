Togg'un 4x4 Versiyonu 4x2 Versiyondan Daha Ucuz: İşte Beyin Yakan Gerçek

Togg'un T10F ve T10X için satışa sunduğu 4x4 versiyonları, satın almak isteyenler için tek motorlu versiyondan çok daha uyguna mâl oluyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? T10F ile T10X'e fazladan bir elektrik motoru eklenmiş olmasına rağmen nasıl oluyor da daha ucuz oluyor? İşte detaylar....

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), dün itibarıyla T10X ile T10F'in 4More versiyonlarını satışa sundu. Böylelikle tüketiciler, Togg otomobillerin çift elektrikli motorlu versiyonlarına kavuşmuş oldular. Ancak Togg'un internet sitesine baktığımızda kafa karıştıran bir husus göze çarpıyor. Şirket, an itibarıyla T10F ve T10X'in 4x4 versiyonlarını daha ucuza satıyor gibi görünüyor. Tabii bu durumun geçici mi kalıcı mı olduğunu şimdilik bilmiyoruz.

Peki bu nasıl mümkün oluyor? Çift motorlu versiyonu satın almak nasıl daha uyguna mal oluyor? Bu içeriğimizde Togg satın almak isteyenlerin mutlaka incelemesi gereken bir husustan bahsedeceğiz.

Önce bu olayı özetleyelim:

Togg'un internet sitesine girdiğimizde T10X'in V2 4More versiyonunun bugünkü anahtar teslim fiyatının 3.233.641 TL olduğunu görüyoruz. T10X V2'nin bugünkü anahtar teslim fiyatı ise 2.428.000 TL oluyor. Ancak işin içine opsiyonlar girdiği zaman bu durum değişiyor. Eğer full dolu bir Togg T10X V2 almak isterseniz, aracın ÖTV dilimi değişiyor ve T10X V2 4More ile arasında herhangi bir fiyat farkı kalmıyor. Hâl böyle olunca daha yüksek performans sunan 4x4 versiyon, aslında daha ucuza gelmiş oluyor.

Hadi şimdi bunu detaylandıralım:

Togg T10X V2 4More satın almak istediğinizi düşünelim. Bu versiyonda 100 bin TL değerindeki Obsidiyen Tasarım Paketi'ni çıkaramıyorsunuz. Ayrıca

Akıllı Destek Paketi

Kış Paketi

22 kW AC Şarj Kapasitesi

Meridian Premium Ses Sistemi

Panoramik Cam Tavan

için herhangi bir ek ücret ödemiyorsunuz. Yani 3.233.641 TL'lik fiyatın içine tüm bu opsiyonlar dahil.

Şimdi de Togg T10X V2 Uzun Menzil satın alacağınızı düşünelim. Bu versiyonda 25 bin TL değerindeki Kış Paketi ile 40 bin TL değerindeki 22 Kw Ac Şarj Kapasitesi opsiyonlarını çıkaramıyorsunuz. Otomobil, bu hâliyle 2.428.000 TL karşılığında satın alınabiliyor. Ancak

Akıllı Destek Paketi (30 bin TL)

Meridian Premium Ses Sistemi (65 bin TL)

Panoramik Cam Tavan (65 bin TL)

herhangi iki tanesini seçtiğiniz zaman özelleştirdiğiniz Togg T10X V2'nin ÖTV dilimi yüzde 25'ten yüzde 55'e yükseliyor. Tabii bu durum, 65 bin TL'lik opsiyon fiyatlarının 80.600 TL'ye, 30 bin TL'lik opsiyon paketinin ise 37 bin 200 TL'ye yükselmesine sebep oluyor. Ayrıca ilk aşamada 25 bin TL olan Kış Paketi opsiyon fiyatı 31 bin TL'ye, 40 bin TL olan 22 Kw Ac Şarj Kapasitesi opsiyon fiyatı da 49 bin 600 TL'ye yükseliyor.

Gırtlak dolu T10X V2 Uzun Menzil ile T10X V2 4More arasındaki fiyat farkı sadece 28.227 TL!

Tüm bunları bir araya getirdiğimizde şöyle bir sonuca ulaşıyoruz:

Gırtlak dolu T10X V2 Uzun Menzil anahtar teslim fiyatı: 3.205.414 TL

T10X V2 4More anahtar teslim fiyatı: 3.233.641 TL

Yani Togg T10X V2 Uzun Menzil yerine bu paketin zaten tüm opsiyonlarını içeren ve üstüne de 100 bin TL değerindeki Obsidiyen Tasarım Paketi'ne ev sahipliği yapan T10X V2 4More'u satın almak, daha mantıklı oluyor.

Togg T10F'te de V2 4More satın almak daha avantajlı!

Togg'un 4x4 versiyonlarındaki avantaj, T10X'e özel değil. Benzer bir durum, Togg T10F'te de geçerli. Yine opsiyon fiyatlarından kaynaklanan avantaj kapsamında Togg T10F'in V2 4More versiyonunu satın alırsanız tüm opsiyonlar dahil 3.199.641 TL ödüyorsunuz. Togg T10F'in V2 Uzun Menzil versiyonunun tüm opsiyonlar dahil anahtar teslim fiyatı ise 3.211.614 TL oluyor. Aradaki fiyat farkı, 4x4 versiyon lehine 11.973 TL.

4x4 Togg'ların vergisiz fiyatları da daha ucuz!

Bu arada; markanın açıkladığı rakamlara göre Togg, 4x4 modelleri vergisiz olarak ele alındığında da daha ucuza geliyor. Tabii ki vergisiz fiyatta 4More versiyonların fiyatı bir tık daha pahalı oluyor ancak araya giren elektrik motorunu düşününce bu fiyat farkı oldukça kabul edilebilir seviyede. Gelin bir de bu otomobillerin vergisiz fiyatlarına bakalım:

Model Vergili Fiyatı Vergisiz Fiyatı T10X V2 Uzun Menzil 2.428.000 TL 1.618.666 TL T10X V2 4More 3.233.641 TL 1.633.152 TL T10F V2 Uzun Menzil 2.393.000 TL 1.595.333 TL T10F V2 4More 3.133.641 TL 1.582.646 TL

Ama!

Togg otomobillerin 4x4 ve daha yüksek performanslı versiyonları daha avantajlı olsa da burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Hem Togg T10F'in hem de Togg T10X'in V2 Uzun Menzil versiyonlarında daha fazla menzil sunuluyor. Burada yapacağınız tercih tamamen sizin kararınız. Zira V2 4More tercih ederseniz daha yüksek performans, V2 Uzun Menzil tercih ederseniz daha uzun menzil kazanmış olacaksınız.

Togg T10X V2 Uzun Menzil ile T10X V2 4More teknik farkları:

Özellik T10X V2 Uzun Menzil T10X V2 4More Menzil 523 kilometre 468 kilometre Motor Gücü 160 kW 320 kW 0-100 km/s Hızlanma Süresi 7,8 saniye 4,1 saniye

Togg T10F V2 Uzun Menzil ile T10F V2 4More teknik farkları:

Özellik T10F V2 Uzun Menzil T10F V2 4More Menzil 610 kilometre 523 kilometre Motor Gücü 160 kW 320 kW 0-100 km/s Hızlanma Süresi 7,5 saniye 4,8 saniye

Peki tüm bunlar ışığında sizin tercihiniz hangisi olur? Yüksek performans mı sizi daha çok etkiliyor yoksa yüksek menzil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...