TOGG, Yerli Otomobil Üretim Tesisinin Son Halini Paylaştı

TOGG, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla yerli otomobilin üretim tesisi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, Gemlik'teki tesisin son durumuna ilişkin de bilgiler aktarıldı.

Türkiye'nin uzun zamandır tartıştığı meselelerinden bir tanesi olan yerli otomobille ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otomobili ürün haline getirecek olan şirketler grubu "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu" (TOGG) tarafından yapılan açıklamalarda, Gemlik'teki üretim tesisi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi. Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda, üretim tesisinin son durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

TOGG'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, üretim tesisi için 245 bin metreküp kazı yapıldığı ifade edildi. Bu miktar, 7 bin 630 adet konteyneri toprakla doldurmaya yetiyor. Bununla birlikte 11 olimpik havuzu dolduracak kadar dolgu ile İstanbul'dan Çanakkale'ye uzanacak kadar zemin güçlendirme kolonu yapıldığı ifade edildi.

"Gövde biriminin temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı"

TOGG tarafından yapılan açıklamalarda, Gemlik'teki üretim tesisinin son durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunuldu. Yetkililer, boya ve enerji işlerinden sorumlu olacak birimlerin ardından gövde birimlerinden sorumlu olacak birime ait yerin güçlendirme çalışmalarının da yüzde 90'ının tamamlandığı ifade edildi. TOGG'un yaptığı paylaşıma göre çalışmalar, planlandığı şekilde devam ediyor gibi görünüyor.

Bu arada her yıl düzenlenen MÜSİAD EXPO etkinlikleri, bu yıl bir ilke ev sahipliği yapıyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezin'de bugün itibarıyla başlayan fuar, yerli otomobile de ev sahipliği yapıyor. Fuar katılımcıları, yerli otomobile dair önemli bileşenlere dair bilgileri, bu fuar kapsamında görebiliyorlar.

İşte TOGG'un yaptığı o paylaşıma ait video