Sanayi Bakanı, Yerli Otomobilin Yerlilik Oranını Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçe görüşmeleri kapsamında yerli otomobille ilgili konuştu. Yerli otomobilin yerlilik oranına değinen Varank, TOGG'un piyasaya sürüldüğünde yüzde 51, 2026 yılında ise yüzde 68 yerli olacağını ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin yerlilik oranını açıkladı. TOGG'un piyasaya sürüldüğünde yüzde 51 oranında yerli olacağını söyleyen Varank, 2026 yılına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 68'e artacağını ifade etti. Bakan, yaptığı açıklamalarda yerlilik oranının tartışılması hususunda da dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamalarda yerli otomobilin tasarımından mühendislik çalışmalarına kadar her aşamasında Türkiye'nin karar verici olduğu ifade edildi. Yapılacak çalışmalar doğrultusunda gerektiğinde yabancı şirketlerle de çalışmaya hazır olduklarını ve bundan çekinmediklerini ifade eden Varank, dünyanın en iyi teknolojilerini getirip kendi tasarımlarına ekleyebileceklerini ifade etti.

"Almanya'da bunları soran yok"

Varank tarafından yapılan açıklamalarda, yerli otomobilin bataryasının Çinli bir şirket tarafından üretilecek olmasının tartışılmasına da değinildi. Bakan, elektrik motorlu otomobillerin tamamında motor ve batarya aksamı için üretim yapan birkaç firmanın olduğu ancak bunun sadece Türkiye'de tartışıldığını söyledi. Varank, aynı bataryaların Almanya'da da kullanıldığını ancak Almanya'daki kimsenin, bataryanın neden Çin'den geldiğini konuşmadığını ifade etti.

Bu arada, yerli otomobil ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre bir yandan üretim tesisinin inşaa süreci devam ederken diğer yandan da bu otomobillerin şarj istasyonları için altyapı çalışmalarına devam ediliyor. Eğer süreç planlandığı gibi devam ederse yerli otomobilin ilk seri üretim örneği, 2022'nin son çeyreğinde banttan inmiş olacak.