Tokyo Game Show’da COVID-19 Nedeniyle İptal Edildi

PS5 ve Xbox Series X’in çıkışından önceki son büyük oyun fuarı olan Tokyo Game Show 2020’nin, COVID-19 salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Etkinliğin çevrimiçi olarak düzenlenmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Tokyo Game Show, bu sene sonbahar aylarında gerçekleşecek etkinliği COVID-19 nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Normalde 24 - 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen etkinlik, 1996 yılında başladığı ilk tarihten beri ilk kez bu sene iptal edilmiş oldu.

Açıkçası Tokyo Game Show’un iptal edilmesi kimse için sürpriz olmadı. En büyük etkinlikten en küçüğüne kadar yüzlerce etkinliğin iptal edildiğini gördüğümüz günlerde yaşıyoruz. Tüm dünyaya yayılan ve büyük bir tehdit oluşturan koronavirüs, daha öncesinde dünyanın en büyük iki oyun fuarı E3 ve Gamescom’un da iptal edilmesine neden olmuştu.

TGS 2020, gelecek yıllara nazaran özellikle Playstation 5 ve Xbox Series X’in çıkışından önce yapılacak son büyük fuar olması nedeniyle büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Her iki oyun konsolu için de pek çok yeni oyunun tanıtılması bekleniyor ve bu oyunların tanıtımı E3, Gamescom, TGS gibi büyük fuarlarda devasa etkinliklerle görücüye çıkıyordu. Görünen o ki oyuncular bu sene büyük şovlardan mahrum kalmaya devam edecek.

TGS 2020 Çevrimiçi yayınlanacak mı?

Her sene Almanya’da düzenlenen Gamescom’un bu sene iptal edilmesinin ardından çevrimiçi olarak düzenleneceği açıklanmıştı. Pek çok oyun tutkunu TGS 2020’nin de Gamescom gibi çevrimiçi bir etkinlik olarak karşımıza çıkmasını istiyor. Ortaya çıkan bilgilere göre etkinlik düzenleyicilerin de çevrimiçi bir etkinlik için planları bulunuyor. Önümüzdeki süreçte nasıl bir etkinlik olacağını daha net görebileceğiz.