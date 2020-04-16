Gamescom 2020’nin Dijital Bir Etkinlik Olacağı Duyuruldu

Oyun dünyasının en büyük etkinliği olan Gamescom’un bu yılki ayağı, yapılan açıklamaya göre koronavirüs nedeniyle dijital bir etkinlik olacak. Etkinliğin açılışı 24 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Bugüne kadar pek çok etkinliğin iptaline veya ertelenmesine neden olan koronavirüs, her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçebilmek için elimizde bulunan en iyi önlem sosyal mesafeyi korumak ve kendimizi izole etmek olunca gelecekte gerçekleşmesi planlanan diğer etkinlikler de tek tek iptal ediliyor.

Koronavirüsten iyi anlamda etkilenen oyun dünyası, aslında bir yandan olumsuz bir etki de görüyor zira oyun dünyasının enlerinin katıldığı ve yeni oyunlarını, ürünlerini veya hizmetlerini tanıttıkları etkinlikler de koronavirüs nedeniyle iptal ediliyor. Etkinliklerden bazılarıysa dijital ortama taşınıyor. İşte o etkinliklere bugün bir yenisi daha eklendi.

Gamescom, dijital bir etkinlik olacak:

Her yıl Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen ve bütün dünyanın yakından takip ettiği Gamescom etkinliği, bu yıl fiziksel olarak düzenlenmeyecek. Gamescom tarafından yapılan duyuruda etkinliğin COVID-19 salgını nedeniyle fiziksel olarak yapılmayacağı, dijital bir etkinlik olarak düzenleneceği açıklandı.

Bu duyurunun yanı sıra Gamescom ve Game Awards’un kreatörü olan Geoff Keighely, bu yıl düzenlenecek Gamescom’un ne zaman başlayacağını da açıkladı. Keighely, ‘Gamescom: Opening Night Live’ gösterisinin 24 Ağustos tarihinde yine dijital ortamlardan izlenebileceğini belirtti. Gamescom tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

“Resmileşti: Maalesef Gamescom bu yıl Köln’de hiçbir durumda gerçekleşmeyecek. Birçoğunuz gibi hayal kırıklığına uğradık çünkü Gamescom ekibi olarak aylarca, harika bir Gamescom 2020 üzerinde çalıştık ancak koronavirüs salgını karşısında birlik olmamız gerektiği de ortadadır. Bu, birbirimizi düşünmemiz ve enfeksiyon riskini azaltmamız gerektiği anlamına geliyor.

Bununla birlikte dijital bir Gamescom üzerinde tam hızla çalışıyoruz. Ne de olsa Gamescom, dünyanın oyunlar için en büyük etkinliği ve bu yıl yine olması gereken şey bu. Ağustos ayı sonunda dijital olsa da sizinle ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyla birlikte en iyi oyunları ve Gamescom’u nasıl kutlayacağımızı dört gözle bekleyebilirsiniz. Bu sene de Gamescom oyunun kalbi!”