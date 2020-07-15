Jack adlı bir Twitter kullanıcısı, günümüz sosyal medya platformlarının politikalarından bıkmış olacak ki Myspace ve kurucusu Tom Anderson'u bugünün sosyal medya platformlarıyla karşılaştıran bir tweet attı ve paylaşım, kısa sürede viral oldu.

Z kuşağının neredeyse görme fırsatı dahi yakalayamadığı Myspace, bir zamanların en popüler sosyal medya platformlarından biri olmasına rağmen internet kütüphanesinin tozlu raflarına kaldırıldı. Buna rağmen Myspace, kısa sürede viral olan bir tweet sayesinde yeniden gündeme geldi.

JackDMurphy adlı bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweette Myspace’in kurucusu Tom Anderson’ın fotoğrafını paylaşarak Myspace’i, başta Facebook olmak üzere günümüz sosyal medya platformları ile karşılaştırdı.

450 binin üzerinde beğeni alan viral tweet

“Tom’u hatırlıyor musun?” sorusuyla tweetine başlayan Jack, “Myspace’deki 500 milyon dolarlık hissesini sattığını ve mutlu bir hayat yaşayabilmek için emekli olduğunu hatırlıyor musun? O, verilerimizi hiçbir zaman satmadı, seçimleri etkilemeyi denemedi, gizlilik yasalarına karşı lobicilik yapmadı… Ne adam ama! Myspace bu dünya için fazla saftı.” şeklinde devam etti.

Jack’in bu tweeti, diğer Twitter kullanıcılarının da internetin ‘özgür, nispeten ticarileşmemiş, veri ihlallerinin konuşulmadığı’ günlerini hatırlamasını sağladı. Öyle ki; tweet an itibarıyla 450 binin üzerinde beğeni, 76 binin üzerine retweet almış durumda.

Tom Anderson'ın viral tweete yanıtı

Tweetin bu denli viral olması, 2017 yılından bu yana Twitter’ı aktif olarak kullanmayan Tom Anderson’ın dahi tweetten haberdar olmasını sağlamış. Zira Jack’in tweetinin altına gelen yorumlardan biri de Tom Anderson’a aitti. Tweet öylesine viral olmuştu ki Anderson’un yalnızca emojilerden oluşan yanıtı dahi 40 binin üzerinde beğeni aldı.