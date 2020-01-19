Tom ve Jerry Oyunu 100 Milyon Kayıtlı Oyuncuya Ulaştı

İlk yayınlandığı 1940 senesinden beri her kesimden ilgiyle takip edilen efsane çizgi film Tom ve Jerry, Çin merkezli NetEase firması tarafından geçen sene oyun olarak piyasaya sürüldü. Oyun şu an Çin’de 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Oyunun diğer ülkelere ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.

Tom ve Jerry’i bilmeyenimiz yoktur. William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılan ve yapımı Warner Bros tarafından üstlenilen efsane çizgi film, çocukluğumuza damga vuran ve herkes tarafından keyifle takip edilen yapımlar arasındaydı. Bir süre önce Çin’de mobil oyun olarak yeniden piyasaya sürülen ve kısa sürede çok başarılı hale gelen yapım daima varlığını sürdüreceğini kanıtladı gibi görünüyor.

Oyun dünyasının yakından tanıyacağı Niko Partners firmasından kıdemli analist Daniel Ahmad, yaptığı Twitter paylaşımında Çinli video oyun geliştiricisi NetEase şirketinin geçtiğimiz mayıs ayında piyasaya sürdüğü Tom ve Jerry oyununun 100 milyon kişi tarafından indirildiğini açıkladı.

Orijinal karakterlerin 2D animasyon şeklinde sunulduğu oyun oldukça renkli grafiklere sahip. Ek olarak çok etkileyici karakter animasyonları barındırıyor ve şaşırtıcı derecede hareketli görünüyor. Oyun içinde kullanılan para birimi yardımıyla oyuncular Tom ve Jerry için çeşitli kostümler alıp karakterlerin daha genç hallerini de seçebiliyor. Niko Partners analisti Daniel Ahmad, oyunun düzenli olarak yeni modlar ve etkinliklerle güncellendiğini ve bunun muhtemelen başarısının büyük bir nedeni olduğunu da belirtiyor.

Şu an sadece Çin’de mevcut

Başarılı oyunun şu an için ne yazık ki yalnızca Çin'de var olduğunu ve basitleştirilmiş Çince olarak kullanılabildiğini ekleyelim. Yakında gelecek bir batı sürümü de olası planlar arasında görünmüyor. Aslında bu, büyük bir eksik olabilir çünkü çizgi filmin hiç şüphesiz her yaştan hayranı var ve bu hayranların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil. İlerleyen günlerde oyun geliştiricisinin bu konu hakkında neler yapacağını bekleyip göreceğiz.