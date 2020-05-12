Tony Hawk’s Pro Skater 1 ve 2 Remastered Oyunları Duyuruldu

Dünyaca ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın ismini alan kaykay oyunu serisi Tony Hawk’s Pro Skater'ın birinci ve ikinci oyununun remastered versiyonları geliyor. 4 Eylül'de oynanabilir olacak oyunlar, orijinal oyunlara kıyasla çok daha gelişmiş grafikler sunacak.

Gün içerisinde bir açıklama yayınlayan oyun geliştiricisi ve yayıncısı Activision, ilk iki Tony Hawk’s Pro Skater oyunun remastered versiyonuyla birlikte modern platformlara geleceğini duyurdu. 4 Eylül’de yayınlanacak olan oyunların her ikisi de PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One platformları için erişilebilir olacak.

Güncellenmiş grafiklerle yeniden düzenlenen oyunlarda; tüm orijinal seviyeler, karakterler ve püf noktaları, ekstra zorluklar, özel kaykay parklarını çevrimiçi olarak paylaşabileceğiniz daha ayrıntılı bir ‘Park Oluştur’ modu ve yepyeni çevrimiçi çok oyunculu modlar yer alacak. Tüm bunlara ek olarak oyunlar, ikonik THPS müziklerinin ‘büyük çoğunluğunu’ içerecek ancak bazı müzikler telif sorunları nedeniyle oyunda yer almayacak.

Remastered yapımlar, eski oyunlara kıyasla çok daha gelişmiş grafikler sunacak:

Remastered yapımların geliştiriciliğini, Activision bünyesinde bulunan Vicarious Visions üstleniyor. Daha önceleri birçok remastered yapımın geliştirilmesinde rol oynayan firma, son olarak PlayStation klasiklerinden olan Crash Bandicoot N.Sane Trilogy’nin remastered versiyonunu geliştirmişti.

Oyunda Tony Hawk’ın yanı sıra oynanabilecek diğer ünlü kaykaycılar arasında Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas ve Bob Burnquist yer alıyor.

Yapımcı firma, ayrıca önümüzdeki eylülde piyasaya sürülecek Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2’nin 2012’de PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen Pro Skater HD’den kesinlikle daha gelişmiş grafikler sunacağının da altını çiziyor. Bu noktada yeni oyunların PlayStation 4 Pro, Xbox One X ve güçlü PC’lerde HDR ile 4K çözünürlüğü destekleyeceği de belirtiliyor.

Son olarak yeni oyunların fiyatına gelecek olursak Tony Hawk’s Pro Skater 1 ve 2, 39,99 dolar (280 TL) fiyat etiketiyle dünya genelinde satışa sunulacak. Oyunun Digital Deluxe versiyonunun fiyatınınsa 49,99 dolar (350 TL) olacağı söyleniyor.