SteelSeries'in Apple Cihazlar İçin Tasarladığı Kontrolcüsü

SteelSeries, Apple cihazlarda oyun oynamak için tasarlanmış olan yeni kontrolcüsü Nimbus Plus’ı duyurdu. Şirket, kontrolcünün 50 saat gibi etkileyici bir pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor.

Altın çağını yaşayan oyun endüstrisinde mobil oyunculuk, oldukça hızlı bir şekilde yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Mobil oyunculuk pastası büyüdükçe buraya yapılan yatırımlar da artıyor. Şirketler, mobil cihazlara uygun; hatta sadece mobil cihazlar için üretilmiş kontrolcüler tasarlıyor.

İşte o şirketlerden bir tanesi olan SteelSeries, Apple cihazlarında oyun oynamak için tasarlanmış yeni kontrolcüsü Nimbus Plus’ı duyurdu. Nimbus Plus, önceline göre bazı yeni özelliklerle birlikte geliyor. Yenilikler arasında tıklanabilir analog butonlar, 50 saatlik pil ömrü ve yüksek duyarlılığa sahip tetikleyiciler bulunuyor.

Apple cihazlar için oyun kontrolcüsü: Nimbus Plus

Nimbus Plus da tıpkı selefinde olduğu gibi Lightning bağlantı aparatıyla şarj oluyor ve "iPhone / iPad / iPod için üretilmiştir" sloganıyla birlikte geliyor. Cihazın MFi sertifikasına sahip olması, cihazın Apple’ın buton eşleştirme optimizasyonu gibi özelliklerinden faydalanmasına izin veriyor.

Nimbus Plus, kontrolcü için yerleştirme aparatıyla birlikte geliyor ki bu sayede iPhone üzerinden rahatlıkla oyun oynanabiliyor. SteelSeries sözcüsü The Verge’e yaptığı açıklamada Nimbus Plus’ın oyuncuların; iPhone, iPad, Apple TV ve Mac üzerinden Apple Arcade oyunlarını oynayabilmesini sağlayacağını söyledi.

Nimbus Plus, yine SteelSeries’in elinden çıkmış olan Stratus Duo kontrolcüsünün iOS versiyonu diyebiliriz. Her iki cihaz da benzer tasarımlara sahip ancak Stratus Duo; Android ve Windows cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Kontrolcü, Apple’ın internet sitesinden 69,99 dolara satışa sunuldu. Nimbus Plus; öncelinden 20 dolar, Stratus Duo’dansa 10 dolar daha pahalı bir fiyat etiketine sahip. SteelSeries, kontrolcüsünü kendi internet sitesi üzerinden 26 Mayıs tarihinden satışa sunacak.