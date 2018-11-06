App Store'da zaman zaman yapılan indirimlerle çok yüksek fiyatlı uygulamalar kısa süreliğine çok düşük fiyatlara ve hatta ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulabilmekte.

Akıllı telefonlarımız zaman içinde hayatlarımızda çok önemli bir yer edindi. Takvimlerimiz, telefon numaralarımız, müziklerimiz ve iletişim yöntemlerimizin ana merkezi olan akıllı telefonlardaki zengin uygulama marketlerinden ihtiyacımız olan uygulamayı indirip, hayatımızı daha da kolaylaştırabiliyoruz. Kaliteli uygulamaların yüksek fiyatlara sunulması ise kullanıcıları üzmekte. Buna rağmen indirimleri takip ederek pahalı uygulamaları ücretsiz bir şekilde telefonunuzda edinmeniz mümkün. Bu yazımızda, kısa süreliğine ücretsiz bir şekilde edinebileceğiniz 6 ücretli uygulamayı sizler için derledik.

1. The Countdown App (Geri Sayım Uygulaması)

Doğum günleri, tatil günleri, yıl dönümleri, parti tarihleri, dini günleri, cadılar bayramı, evlilik, mezun olma, yeni ev, emeklilik, konserler ve hayatımızı etkileyen birçok etkinliği kaydederek sizi zamanı geldiğinde uyarmasını sağlayan bu uygulama, bizleri sürekli takvimi takip etmekten kurtararak hayatımızı oldukça kolaylaştıyor. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

2. Bouncey!

Topu düşürmeden zıplatmanız ve en yüksek skoru elde etmeye çalışmanızı gerektiren bu oyun, boş vakitlerinizi sıkılmadan değerlendirmeniz için çok iyi bir seçenek olacaktır. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyunu indirmenizle beraber, bütün karakter geliştirmeleri de ücretsiz olarak açılacaktır.

3. Future Ludo

Satranç benzeri mantık oyunu olan Future Ludo'da galip gelebilmek için bütün konsantrasyonunuzu toplayıp oyuna odaklanmanız gerekmekte. Bir o kadar zor ve bir o kadar da eğlenceli olan Future Ludo, ırkların uzayda gerçekleştirdiği savaş konseptine sahip. Normal satış fiyatı 2.99$ olan bu oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

4. Finances 2

Finances 2 size, kişisel ve ticari muhasebe için gereken her işlemi sağlar. Çift girişli muhasebe sistemiyle işlemlerinizi kolayca kaydetmenize olanak sağlayan Finances 2, kredi ve banka kartı kullanmadan kayıt tutmanızı her zamankinden daha kolay hale getirir. Normal satış fiyatı 14.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

5. MemoMa

MemoMa ile takviminizi bir günlüğe dönüştürmeniz mümkün. Aldığınız notları ve anımsatıcılarınızı (takvimdeki önemli tarihleri) sıralanmış bir şekilde gösteren MemoMa ile aynı zamanda fotoğraflarınızı ekleyerek etkileyici bir günlüğe sahip olabilirsiniz. Normal satış fiyatı 3.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

6. WeCard Kart Tarayıcı

WeCard, kartını aldığınız kişilerin veya işletmelerin kartlarını tarayarak kaydeder ve bu sayede sizi kart bolluğundan kurtarır. Hayatı kolaylaştıran WeCard, çok sayıda kartvizite sahip olanlar için mükemmel bir seçim. Normal satış fiyatı 0.99$ olan bu uygulama kısa süreliğine ücretsiz olarak markette bulunuyor.

İhtiyacınız olan uygulamalardan birini veya birçoğunu cihazınıza indirebilir, hayatınızı ciddi derecede kolaylaştırmak için akıllı telefonunuzu kendinize bir yardımcı olarak belirleyebilirsiniz.