2018'de yüzlerce oyun ve uygulamaya ücretsiz olarak ulaşmamızı sağlayan onlarca kampanya oldu ve seneyi iyi kapamak için son indirimler de kapıda.

Akıllı telefonlarla beraberinde hayatımıza dahil olan mobil uygulamalara ücretsiz olarak ulaşma oranlarımız gün geçtikçe düşüyor çünkü artık hemen her uygulamanın küçük de olsa bir ücreti var. Hal böyle olunca da hepimiz kısa süreliğine bir kampanya dahilinde ücretsiz olan uygulamaları büyük bir merakla takip ediyoruz.

Biz de bunu çok iyi bildiğimiz için Google Play Store'da şu an ücretsiz olarak sahip olabileceğiniz 5 uygulamayı sizin için derledik.

ADS-B Driver

ADS-B Driver, gerçekleşen uçuşların konumlarını belirleyerek anlık olarak iletebilen ve anlık konumları dışında güzergahlarını da aktaran bir hava trafiği uygulaması.

Uygulama fiyatı: 8.59 TL

TODO New Missions: Gamy

Eğer yapmanız gerekenleri not etmek gibi bir alışkanlığınız varsa ancak sıradan uygulamalardan ya da not almaktan sıkıldıysanız, bir oyunmuş gibi görünen ve yaratıcı temasıyla dikkat çeken uygulama TODO tam sizlik.

Uygulama fiyatı: 13.99 TL

Into the Void

Uzay maceralarına ve mobil oyunlara ilgi duyanların çok seveceği keyifli bir oyun olan Into the Void'da biz uzay gemisi ile uzayı keşfedip düşmanlarla mücadele etmeniz gerekiyor.

Oyun fiyatı: 24.99 TL

The Ball Reach

Oldukça basit ancak keyifli bir oyun olan The Ball Reach, topu yol boyunca dengede tutarak düşürmeden ilerlemeye dayalı. Eğer sabır gerektiren ancak keyif veren basit oyunları seviyorsanız The Ball Reach'i deneyebilirsiniz.

Oyun fiyatı: 2.99 TL

Zombie City Defense

Klasik insan-zombi savaşını dilediğiniz stratejiyi uygulayarak oynamak isterseniz, Zombie City Defense sizi memnun edecek bir oyun olacaktır.

Uygulama fiyatı: 12.99 TL