Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Hyundai’nin Nisan 2026 fiyat listesi açıklandı. Markanın özellikle elektrikli modellerinde dikkat çeken kampanyalar öne çıkarken, IONIQ 5’te 665 bin TL’yi bulan indirim dikkat çekiyor. Tucson ve Bayon gibi modellerde de kampanyalı fiyat avantajları sürüyor.

Hyundai, Nisan 2026 dönemi için güncel otomobil fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listeye göre marka, bazı modellerde sınırlı fiyat artışlarına giderken, elektrikli ve SUV modellerde kampanya tarafında agresif bir strateji izliyor.

Bu içerikte Hyundai’nin Nisan 2026 sıfır otomobil fiyat listesi, Mart ayı ile karşılaştırmalı başlangıç fiyatları, model bazlı donanım detayları ve kampanyalı fiyatları yer alıyor. Aşağıdaki tabloda öne çıkan modellerin başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Hyundai fiyat listesi - Nisan 2026

Model Önceki Ay Fiyatı (Mart 2026) Güncel Fiyatı (Nisan 2026) i20 1.425.000 TL 1.442.000 TL i30 1.940.000 TL 1.940.000 TL Bayon 1.695.000 TL 1.705.000 TL Kona 2.310.000 TL 2.360.000 TL Tucson 2.349.000 TL 2.351.000 TL Santa Fe Hibrit 5.640.000 TL 5.640.000 TL IONIQ 5 2.484.900 TL 3.150.000 TL IONIQ 6 2.320.000 TL 2.430.000 TL IONIQ 9 5.560.000 TL 5.560.000 TL INSTER 1.510.000 TL 1.510.000 TL

i20 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS Jump, Manuel 1.442.000 TL 1.425.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS Jump, DCT 1.587.000 TL 1.587.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS Style, DCT 1.766.000 TL 1.680.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS Elite, DCT 1.873.000 TL 1.745.000 TL

Hyundai i20, kompakt hatchback segmentinde şehir içi kullanım odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Farklı donanım ve şanzıman seçenekleri sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de genç sürücüler için erişilebilir bir alternatif sunuyor.

i20 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Tüm paketler

i30 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 150 PS Comfort, DCT 1.940.000 TL 1.940.000 TL 1.6 T-GDI 150 PS Prime, DCT 2.195.000 TL 2.195.000 TL

Hyundai i30, C segmentinde konumlanan hatchback modeli olarak daha geniş iç hacim ve konfor odaklı sürüş karakteri sunar. Günlük kullanımın yanı sıra uzun yol ihtiyaçlarına da uygun dengeli bir yapıya sahiptir.

i30 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 11.000 TL Tüm paketler

Bayon fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 T-GDI 90 PS Jump, DCT 1.705.000 TL 1.695.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS Style, DCT 1.855.000 TL 1.750.000 TL 1.0 T-GDI 90 PS Elite, DCT 2.025.000 TL 1.823.998 TL

Hyundai Bayon, B-SUV segmentinde şehir içi kullanım odaklı yapısıyla öne çıkan bir modeldir. Kompakt ölçüleri ve yüksek sürüş pozisyonu sayesinde pratik kullanım sunar.

Bayon opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Tüm paketler

Kona fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS Prime, DCT (2025) 2.310.000 TL 2.310.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Prime, DCT (2026) 2.360.000 TL 2.360.000 TL

Hyundai Kona, kompakt SUV segmentinde modern tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeker. Hem şehir içi hem uzun yol kullanımına uygun dengeli bir sürüş karakteri sunar.

Kona opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 10.000 TL Tüm paketler

IONIQ 5 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 125 kW Dynamic Visionroof 3.150.000 TL 2.484.602 TL 160 kW Advance 3.490.000 TL 3.490.000 TL

IONIQ 5, Hyundai’nin elektrikli mobilite alanındaki en önemli modellerinden biri olarak modern tasarımı ve geniş iç hacmiyle öne çıkıyor. Teknolojik altyapısı ve farklı güç seçenekleriyle elektrikli SUV segmentinde güçlü bir alternatif sunuyor.

IONIQ 5 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 12.000 TL Tüm paketler

IONIQ 6 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 111 kW Advance 2.430.000 TL 2.320.000 TL

IONIQ 6, aerodinamik sedan formu ve elektrikli altyapısıyla markanın modern tasarım anlayışını yansıtır. Sessiz sürüş karakteri ve verimli yapısıyla günlük kullanımda dengeli bir alternatif sunar.

IONIQ 6 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 12.000 TL Tüm paketler

Tucson fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI 180 PS Comfort, DCT (2025) 2.351.000 TL 2.299.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus, DCT (2025) 2.935.000 TL 2.850.000 TL 1.6 CRDi 136 PS Prime, DCT (2025) 2.868.000 TL 2.799.000 TL 1.6 T-GDI 180 PS Comfort, DCT (2026) 2.382.000 TL 2.349.000 TL

Tucson, Hyundai’nin en popüler SUV modellerinden biri olarak geniş iç hacmi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Farklı motor seçenekleri sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Tucson opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 14.000 TL Tüm paketler

Santa Fe Hibrit fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.6 T-GDI HEV 239 PS Progressive 5.640.000 TL 5.640.000 TL

Santa Fe Hibrit, Hyundai’nin üst segment SUV modeli olarak geniş iç hacmi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Aile kullanımına uygun yapısıyla dikkat çeken model, hibrit motoruyla verimlilik sunuyor.

Santa Fe opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 21.000 TL Tüm paketler

INSTER fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 71,1 kW Dynamic 1.510.000 TL 1.510.000 TL 84,5 kW Advance 1.740.000 TL 1.740.000 TL 84,5 kW Cross Advance 1.790.000 TL 1.790.000 TL

INSTER, Hyundai’nin erişilebilir elektrikli modeli olarak kompakt boyutları ve şehir içi kullanım avantajlarıyla dikkat çekiyor. Elektrikli mobiliteye geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor.

INSTER opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik/Sedefli Renk 9.000 TL Tüm paketler

IONIQ 9 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 160 kW RWD Progressive (2025) 5.560.000 TL 5.560.000 TL 160 kW RWD Progressive (2026) 5.670.000 TL 5.670.000 TL 226 kW AWD Calligraphy 6.790.000 TL 6.790.000 TL

IONIQ 9, Hyundai’nin en üst segment elektrikli SUV modeli olarak geniş iç hacmi ve yüksek teknoloji donanımlarıyla öne çıkıyor. Büyük boyutları ve güçlü motor seçenekleriyle premium elektrikli SUV segmentinde konumlanıyor.

IONIQ 9 opsiyon fiyatları - Nisan 2026