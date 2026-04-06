Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Chery’nin Nisan 2026 itibarıyla geçerli güncel fiyat listesi açıklandı. Markanın SUV modellerinde genel olarak fiyatlarını korurken Tiggo 7'nin 2025 model versiyonunda sunulan kampanyalı fiyat öne çıkıyor.

Beyazıt Kartal

Çinli otomobil üreticisi Chery, Nisan 2026 dönemi için güncel fiyat listesini paylaştı. Türkiye’de satışta olan SUV modelleri genel olarak fiyatlarını koruyor.

Bu içerikte Chery’nin nisan ayı itibarıyla satışta olan Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerinin güncel fiyat detaylarına yakından bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda modellerin başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Chery fiyat listesi - Nisan 2026

Model Güncel Başlangıç Fiyatı
Tiggo 7 2.175.000 TL (2025 model - Kampanyalı)
Tiggo 8 2.740.000 TL

Tiggo 7 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 145hp, Benzinli Prestige 4x2, Otomatik (2025) 2.270.000 TL
1.6 TGDI 145hp, Benzinli Prestige 4x2, Otomatik (2026) 2.310.000 TL
1.6 TGDI 145hp, Benzinli Prestige 4x4, Otomatik (2026) 2.605.000 TL

Chery Tiggo 7, C-SUV segmentinde konumlanan ve geniş iç hacmiyle öne çıkan bir model. Modern tasarımı ve zengin donanım seviyesiyle dikkat çeken araç, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına uygun bir karakter sunuyor. Model, 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap etmeye devam ediyor.

Tiggo 7 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Tiggo 8 fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 TGDI 145hp, Benzinli Prestige, Otomatik (2025) 2.658.000 TL
1.6 TGDI 145hp, Benzinli Prestige, Otomatik (2026) 2.740.000 TL

Chery Tiggo 8, markanın daha geniş ailelere hitap eden SUV modeli olarak konumlanıyor. Yedi koltuk kapasitesi ve geniş iç hacmiyle öne çıkan model, konfor odaklı yapısıyla uzun yol kullanımlarına uygun bir deneyim sunuyor. Prestige donanım seviyesiyle satışta olan Tiggo 8, markanın üst segmentteki temsilcisi konumunda.

Tiggo 8 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Yasin Koc 5 saat önce
Ben aldım beş kuruş etmez memnun değilim
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)

