Toplu Ulaşımda 'Tek Kart' Dönemi Başlıyor

PTT AŞ Genel müdürü Hakan Gültekin, bugün yaptığı açıklamada toplu ulaşımda 'tek kart' dönemine geçilmesine dair çalışmaların başladığını duyurdu. Gültekin konuşmasında ayrıca Paris Anlaşması ve PttAVM.com'daki fiyatlara da değindi.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan PTT AŞ Genel müdürü Hakan Gültekin, her şehre özel olarak üretilen toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı altında toplanmasını sağlayacağını söyledi.

Gültekin’in yaptığı açıklamaya göre, bu projenin gerçekleşmesi durumunda örneğin İstanbul’da almış olduğumuz bir ulaşım kartı, Konya’daki toplu ulaşım araçlarına binmek içinde kullanabilecek. Gültekin, proje için birçok belediye ile çoktan anlaşma yapıldığını belirtti.

Yeni kartın adı 'Türkiye Kart'

‘Türkiye Kart’ olarak isimlendirilen yeni kartın, bir önceki şuralarda çokça tartışıldığını kaydeden Gültekin, “Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. “ şeklinde konuşan Gültekin, Türkiye Kart ile birlikte kart yığınının ve milyonlarca lira masrafın önüne geçileceğini ve bu uygulamanın dünyada örnek bir teknoloji olduğunun da altını çizdi. Şu anda çevreci kurumlara ihtiyaç olduğunun ve bu nedenle de çevreci adımlar atmaya başladıklarını vurgulayan Gültekin, “Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz. Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. “ açıklamasında bulundu.

Bu kapsamda şimdilik Kadıköy ve Üsküdar’da kullanılan Scooter uygulamasına da dikkat çeken Gültekin, yerli üretim elektrikli araçların hangi fiziksel şartlarda kullanılmasının daha uygun olduğuna dair yürütülen araştırmaların da pilot bölgelerde başladığını kaydetti. Gültekin, bu araştırmalar sonucunda araçların Türkiye genelinde kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, dünyadaki kargo ve posta teknolojilerinin izinden gitmeye çalıştıklarını vurguladı.

"Anlaşma, tek başına çevreci yaklaşımları içermiyor "

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen Paris İklim Anlaşması’na ilişkin olarak da "Cumhurbaşkanımız çevre konusundaki vizyonunu ortaya koydu. Paris İklim Anlaşması'nı bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini ifade ettiler. Kamu odaklı kurumlar olarak bizler de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu anlaşma, içeriği itibarıyla tek başına çevreci yaklaşımları da içermiyor, yanında yapmamız gerekenler var. “ şeklinde konuşan Gültekin, içeriğin ve bilgilendirmelerin yetkililer tarafından incelenmeye başlandığını ve gerekenlerin yapılacağını belirtti.

"Fahiş fiyatlarla mücadeleye devam ediyoruz"

Son olarak PttAVM.com'daki fiyatlarla ilgili konuşan Gültekin, "11 yıl önce kurulduğunda henüz Türkiye'de e-ticaretle ilgili uygulamalar başlamış değildi. İçeriği şu şekilde; pazar yeri olduğu için bize ilgili satıcı firmalar gelip, kendi mağazalarını açıp ürünlerini ve fiyatlarını kendisi belirliyor. Ancak biz buradaki fiyatları incelemeye, varsa fahiş fiyatlara müdahalelerde bulunmaya devam ediyoruz. İlgili satıcı firmalara gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Gerektiğinde de mağazalarımızla ilgili işlemler yapıyoruz ama tabii ki mağaza ailemiz çok geniş. Bunun içerisinde devlet kurumlarımız da var, özel sektör firmalarımız da var. “ dedi.

Fiyat dengesini sağlamak adına iletişime geçtiklerini aktaran Gültekin, “Piyasa şartlarının üzerinde olduğunu gördüğümüz ürünleri de satışta daha geri aşamalara çekiyoruz. PttAVM'nin tek konusu temel gıda maddeleri değil. Elektronikten oto ihtiyaçlarına, ev ihtiyaçlarından giyime kadar tüm ürünleri bulabileceğiniz bir platform. Burada da mağazalar hangi ürünlerini hangi fiyatlarla sunuyorsa o şekilde hayatına devam ediyor. Buradaki ürün gamı artarak devam edecek. Türkiye'deki e-ticarete inanıyoruz, ürün sayısında Çin'den sonra en üst sıralarda olduğumuzu düşünüyoruz. Çok çeşitli ürünlerin üretildiği bir ülkemiz var. Türk ürünlerinin e-ticaretle dünya pazarlarına sunulacağına inanıyoruz. Bu konuda çeşitli uygulamalarımıza devam edeceğiz." şeklinde kaydetti.