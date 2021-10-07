Türkiye Artık Resmen Paris İklim Anlaşması'nın Bir Parçası

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı ile Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yürürlüğe girdi. Böylelikle Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nın resmen tarafı oldu. Anlaşma ile Türkiye, verdiği taahhütleri bir bir yerine getirmeye başlayacak.

Oldukça yoğun olan Türkiye gündeminde son birkaç gündür konuşulmakta olan meselelerden bir tanesi de Paris İklim Anlaşması. Eylül ayının sonunda bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacaklarını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye gelen mesele, milletvekilleri tarafından da onaylandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da Paris İklim Anlaşması'na ilişkin bir gelişmeye ev sahipliği yaptı.

Resmi Gazete'de; "Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" kabul edildi.Böylelikle Paris İklim Anlaşması resmen hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş oldu. Böylelikle Aralık 2015'te ortaya çıkarılan anlaşmaya, Türkiye de resmi olarak dahil olmuş oldu.

Türkiye, gelişmiş ülke olarak gösterildiği için onaylamak istemiyordu

Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmiş, bazı ülkeler bu anlaşmayı doğrudan uygulamaya koymuştu. Ancak Türkiye, anlaşmanın tarafı olmak istememişti. Zira Türkiye'nin gelişmiş ülke kategorisine alınması, Türkiye'de kabul edilmemişti. Hükümet, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olması gerektiğini düşünüyordu.

Paris İklim Anlaşması, dünyanın ilk geniş kapsamlı iklim anlaşması olması nedeniyle kritik önem arz ediyor. Anlaşmanın tarafı olan ülkelerin, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırmaları gerekiyor. Ayrıca 2050 yılına kadar verilen sözlerin tutularak, sera gazı salınımının 0'a düşürülmesi gerekiyor. Öte yandan; anlaşmayla birlikte kömür gibi fosil tabanlı yakıtların kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerjiye geçiş yapılması gerekiyor...