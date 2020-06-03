Arkanızda iz bırakmadan internette anonim bir şekilde dolaşmanıza izin veren Tor Browser’ın yeni sürümü yayınlandı. Tor Browser 9.5 sürümü, kullanıcıların internet sitelerinin halka açık Surface Web ile Dark Web versiyonu arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor.

İnternetin görünmeyen yüzü olarak tanımlanan Dark Web, ücretli platformlara ait kullanıcı adı ve parola bilgileri, yasa dışı maddelerin satışı, uyuşturucu ve silah satışı, sahte teknolojik ürün satışı ve benzeri illegal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Kullanıcılar, bu karanlık dünyaya Tor gibi üst seviye gizlilik sunan internet tarayıcıları vasıtasıyla girebiliyorlar. İnternetin keşfedilmeyen bölgelerindeki siteler, ‘.com’ veya ‘.org’ gibi herkes tarafından bilinen alan adlarını kullanmak yerine, üst düzey alan adı .onion’ı kullanıyorlar. Tor ağı dışındaki tarayıcıların erişemediği bu adresler gerçek DNS adları kullanmıyorlar.

Dün itibarıyla yayınlanan yeni Tor Browser 9.5 sürümü, Tor kullanıcılarının, bir internet sitesinin Surface Web sürümü ile Dark Web sürümü arasında geçiş yapabilmesine izin veriyor. Kullanıcılar, normal bir web sitesini ziyaret ettiklerinde, adres çubuğundaki ".onion kullanılabilir" yazan bir simge aracılığıyla söz konusu sitenin üst düzey alan adına sahip olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabilecekler ve isterlerse bu simgeye tıklayıp internet sitesinin onion sürümünü de ziyaret edebilecekler.

Facebook, DuckDuckGo, New York Times, BBC, Pornhub gibi popüler internet sitelerinin Tor versiyonları da bulunuyor, ancak sitelerin .onion alan adları bir hayli karmaşık olduğu için akılda tutulamıyor.

Örneğin, DuckDuckGo’nun Surface Web versiyonu DuckDuckGo.com iken, .onion versiyonu https://3g2upl4pq6kufc4m.onion şeklinde yazılıyor. Tor Browser 9.5 güncellemesi, DuckDuckGo'yu veya Tor versiyonu olan bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde .onion versiyonunun da olduğunu size bildirecek ve tek bir tıklama ile geçiş yapmanıza imkan tanıyacak.