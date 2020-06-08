Toto’nun Africa Şarkısı Tesla Bobinleriyle Çalındı (Video)

Pek çok kişinin Red Alert oyunlarından bildiği Tesla bobinleri, gerçek hayatta da var olan yapılardır. YouTube’da bulunan Franzoli Electronics kanalı, Toto’nun Africa şarkısını bu bobinlerle çaldı.

Dünya üzerinde internetin genel milli marşı diyebileceğimiz iki şarkı var. Bunlardan biri Toto’nun Africa şarkısıyken diğeriyse bu. Toto’nun Africa şarkısı, pek çok ilginç çalışmanın da merkezinde yer alıyor.

Daha önce patateslerle ve Afrika’nın ortasında yer alan sistemlerle çalındığını gördüğümüz şarkı, şimdi de Tesla bobinleriyle çalındı. Ortaya oldukça enerjik görüntüler çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bir müzik aleti olarak Tesla bobini:

YouTube’da Franzoli Electronics kanalında yayınlanan bu video, sadece bir ışık şovu değil; aslında oldukça ciddi bir mühendislik de gerektiriyor. Duyduğumuz seslerse Tesla bobininden atlayan elektrikten geliyor.

Yani videoda duyduğumuz müzik, tamamen sistem öyle programlandığı için ortaya çıkıyor. Ses konusunda yapılmış başka hiçbir çalışma yok ve videoda düzenleme işlemi yapılmamış. Ayrıca sesi artırmak için kullanılmış bir sistem de yok, yani bobinlerden ne kadar ses geliyorsa onu duyuyoruz.

Franzoli Electronics’in YouTube sayfasında benzer şekilde pek çok şarkı bulunuyor. Bu şarkıların bazıları, Tesla bobinleriyle çalınırken oldukça başarılı olmuş. Öte yandan diğer meşhur şarkımız için yapılmış bir cover bulunmuyor.

Tesla Bobini nedir?

Tesla bobini, ismini ünlü dâhi Nikola Tesla’dan alan bir sistemdir. Temel çalışma prensibi yüksek gerilim, düşük akım ve yüksek frekansta alternatif akım üretmektir. Bu bobinler enerjiyi sistemlerden dışarıya aktarmakta kullanılır.

Tesla bobinlerini üretmenin birden fazla yolu vardır, hatta basit versiyonlarını evde yapmak bile mümkündür. Genel olaraksa iki ya da üç çift rezonans devresi kullanılarak Tesla bobinleri oluşturulur. Tesla bobinleriyle yapılan Africa cover'ını beğendiniz mi? Sizce hangi şarkılar bu şekilde çalınmaya uygun? Yorumlarınızı bekliyoruz.