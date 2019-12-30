Steam Fiyatı 40 TL Olan Oyun, GOG’da Ücretsiz Oldu

Steam fiyatı 40 TL olan rol yapma oyunu Tower of Time, GOG üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyun hakkında bilgi sahibi olmak ve nasıl ücretsiz bir şekilde elde edebileceğinizi öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

Normalde ücretli olan ancak başka sitelerde ücretsiz olarak sunulan oyunları sizlere aktardığımız içeriklerimizin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu seferki haberimizde yer alan oyun, 2018 yılında Event Horizon tarafından piyasaya sürülmüş rol yapma oyunu olan Tower of Time.

Piyasaya çıktığı günden beri hem sektörde adından söz ettirmeyi başaran hem de oyunculardan büyük övgü alan bir oyun olan Tower of Time, piyasaya çıktığında 90 TL gibi bir fiyattan satışa sunulmuştu. Dönem dönem Steam indirimleriyle birlikte oyuncular için daha uygun fiyatlı bir hâle gelen oyun, şimdiyse GOG üzerinde tamamen ücretsiz oldu.

Tower of Time nasıl bir oyun?

Klasik bir RPG oyunu diyebileceğimiz Tower of Time, yüzyıllar öncesinde barışın hâkim olduğu ancak yaşanan gizemli olaylarla değişen Artara adlı fantastik bir dünyada geçiyor. Artara’daki genç bir macerayı canlandırdığımız bu oyunda yapmamız gereken şey ise şehirde bulunan gizemli kulenin derinliklerinde nelerin bulunduğunu keşfetmek.

Türkçe altyazı seçeneğini de beraberinde sunan bu oyunda 100’den fazla farklı düşman türü ve 500’den fazla yetenek için seçenekler bulunduğunu da belirtelim. Görsellik açısından bir AAA oyunun oldukça altında kalan Tower of Time’ın minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

64 bit Windows 7/8/8.1/10 işletim sistemi

Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

8 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 660 veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

DirectX 11

12 GB kullanılabilir alan

DirectX uyumlu ses kartı

Son olarak oyuna GOG üzerinden ücretsiz bir şekilde sahip olmak için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle bu bağlantı üzerinden GOG hesabınıza giriş yapın ve sayfayı aşağı doğru kaydırarak Tower of Time’ın kısa süreliğine ücretsiz teklifine tıklayın. Ardından oyunu kütüphanenize ekleyin.