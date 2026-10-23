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Toyota, 105 Binden Fazla Otomobilini Geri Çağırdı: İşte O Modeller

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Toyota, yangın riski oluşturabilen bir sorun nedeniyle 105 binden fazla Land Cruiser modelini geri çağırdı.

Toyota, 105 Binden Fazla Otomobilini Geri Çağırdı: İşte O Modeller
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomobil devlerinin sık sık araçlarda yaşanan ve risk teşkil eden problemler nedeniyle geri çağırmalar uyguladığını görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. En çok araç satan şirketlerden biri olan Toyota, sevilen bir modelinden çok sayıda aracı geri çağırdı.

Japon otomotiv devi, popüler arazi modeli Land Cruiser’ın hibrit versiyonlarında tespit edilen teknik bir kusur nedeniyle bu operasyonu başlattı. Etkilenen araç sayısı toplamda 105.794 olarak açıklandı. 2024, 2025 ve 2026 modellerini içerdiğini belirtelim.

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Toyota, 105 Binden Fazla Otomobilini Geri Çağırdı: İşte O Modeller
toyotic

Yangın riski var

toyotic

Sorunun merkezinde yakıt deposundaki yakıt hattı bağlantısının zamanla gevşeyebilmesi yatıyor. Sızan yakıtın sıcak motor parçalarıyla temas etmesi durumunda yangın riskinin ciddi şekilde arttığı vurgulanıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi verilerine göre Toyota, etkilenen Land Cruiser ünitelerini 29 Kasım 2023 ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında banttan indirdi.

Resmî güvenlik raporları, şirketin 2025 ve 2026 boyunca yakıt sızıntılarına dair gelen bildirimleri yakından incelediğini ve bu kapsamlı araştırmaların sonucunda resmi geri çağırma kararının alındığını gösteriyor. Toyota mühendisleri, geri çağrılan 105 binin üzerindeki aracın yaklaşık %1’inde söz konusu üretim kusurunun bizzat bulunduğunu tahmin ediyor.

Teknik sorunun detaylarına inildiğinde, riskin yakıt deposundan motora yakıt taşıyan plastik boruyu metal boruya tutturan klipsten kaynaklandığı anlaşılıyor. Bu tutucu klips yerinden çıktığı takdirde hat bağlantısı tamamen ayrılabiliyor ve hibrit sistemin içten yanmalı motoru durmaya fırsat bulamadan dışarıya yakıt sızmaya başlıyor.

Geri çağırma kapsamındaki araçlar servise girdiğinde teknisyenler ilk olarak yakıt borusu bağlantısını detaylı kontrolden geçirecek. İnceleme sonrasında bağlantı noktasına ücretsiz olarak ek bir tespit kelepçesi takılacak. Ek kelepçenin yeterli güvenlik sağlamadığı durumlarda ise yetkili servis teknisyenleri plastik yakıt borusunu yenisiyle değiştirecek.

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