Toyota, Üç Sıra Koltuklu 2021 Highlander XSE'yi Tanıttı

Toyota, yaklaşık 20 yıldır ürettiği Highlander'ın yeni XSE modelini tanıttı. 2021 Toyota Highlander XSE, diğer modellerin aksine sportif bir araç olduğunu gösteren tasarımıyla öne çıkıyor.

Toyota, Chicago Otomobil Fuarı'nda kamyonetleri ve SUV'ları ile tam bir gövde gösterisi yapıyor. Otomotiv devi, Tacoma, Tundra ve 4Runner'ın çeşitli özel versiyonlarının yanı sıra Highlander'ın yeni sportif XSE modelini tanıttı. Toyota'nın üç sıra koltuklu yeni SUV modeli Highlander XSE, geniş aileler için özel olarak tasarlandı.

Yeni XSE modelinde Standart Highlander'a kıyasla bazı belirgin tasarım farklılıkları var. Otomobil, çoğu sportif versiyonda olduğu gibi farların etrafında, tavan raylarında, yan aynalarda, pencere çerçevelerinde ve ön taraftaki ızgarada siyah kaplamalar içeriyor. Farlar da XSE'ye özel tasarlandı ve arka tarafta krom kaplamalı çift egzoz çıkışı bulunuyor. Ayrıca içi karbon fiber kaplamalı özel jantların yanı sıra otomobilin kırmızı ve siyah tonlardaki iç mekan tasarımı da fazlasıyla sportif bir görünüm sunuyor.

Highlander XSE, 3,5 litrelik V6 motordan güç alıyor ve bu motor standart modelle aynı değerde, 295 beygir gücü (220 kW) üretiyor. Toyota, geliştirilmiş süspansiyonla aracı biraz daha sağlamlaştırıyor. Elektrikli hidrolik direksiyon, daha sportif bir his vermek için yeniden kalibre edildi. Ayrıca Highlander XSE, önden çekişli veya Dinamik Tork Vektörlü dört tekerlekten çekiş sistemiyle de kullanılabiliyor. Bu sistem, mevcut torkun yüzde 50'sine kadarını arka tekerleklere gönderebiliyor.

Aracın koltukları suni deri ve kırmızı-siyah tonlarda agresif bir tarzla karşımıza çıkıyor. Beyaz ortam aydınlatmasına sahip olan aracın gösterge paneline karbon fiber benzeri bir görsel doku eklenmiş. Otomobilde, Android Auto, Apple CarPlay ve Amazon Alexa desteği ve 5 USB bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca 1100 watt güce sahip 11 hoparlörlü bir JBL ses sistemi de mevcut. Ayrıca araçta daha fazla yolcu kapasitesi ve konfor için üç sıra koltuk yer alıyor.

2021 Toyota Highlander XSE bu sonbaharda satışa sunulacak. Otomobil üreticisi, yeni modelin toplam satışlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturmasını bekliyor. Otomobilin fiyatı henüz açıklanmadı ancak 42.000 dolar civarında olması bekleniyor.