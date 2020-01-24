Toyota'nın sevilen spor otomobili Supra'nın aslında gerçek bir Japon olmadığı ortaya çıktı. 2020 model Toyota Supra, yakından incelendiğinde, BMW Z4 Roadster ile aynı tasarıma sahip olduğu anlaşıldı.

Japonya merkezli otomobil devi Toyota'nın pek çok otomobil modeli, tüketiciler tarafından beğeniliyor ve tercih ediliyor. Şirket, hem sedan hem de SUV modelleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, "Supra" modeliyle de gönüllerde adeta taht kuruyor. Şimdiyse en yeni Supra modeli ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, Supra'nın yeni tasarımının aslında BMW DNA'larına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyanın en popüler otomobil üreticilerinden bir tanesi olan BMW, araç tasarımlarını "BMW Design Works" isimli bir ekiple birlikte yürütüyor. Bu ekibin yalnızca BMW ile çalıştığı düşünülüyordu ancak görünüşe göre gerçek tam olarak öyle değil. Çünkü 2020 model Toyota Supra, aslında kılık değiştirmiş bir BMW'den ibaret.

Toyota Supra, tasarımı değiştirilmiş bir BMW'den ibaret

Toyota Supra'nın motoru, şaşisi ve bazı iç aksesuarları, BMW'nin Z4 Roadster modeli ile ortak ekipmanlara sahip. Ancak BMW Design Works ekibi, Z4 Roadster'in tasarımına ait detayları değiştirerek Toyota ruhunu yansıtan bir şekle dönüştürmüş. Ayrıca Toyota Supra'nın içerisinde bulunan multimedya ve bilgi ekranı da Toyota'ya özel simge ve logolarla yeniden dizayn etmiş.

Toyota, yeni Supra'nın geliştirilmesinde BMW tasarım ekibi ile çalışmış

2020 model Supra ile BMW Z4 Roadster'ın genel tasarım benzerliği, iki dev şirketin ortak bir çalışma yürüttüğünü açıkça gözler önüne seriyor. Ancak bugüne dek her iki otomobil devi de bu ortaklıkla ilgili herhangi bir bilgi vermemişti. Toyota, zaman zaman yaptığı açıklamalarla çeşitli ortaklıklardan bahsediyordu ancak görünen o ki şirket, sektördeki güçlü rakiplerinden biriyle yaptığı ortaklığı gizlemek istemiş.

Toyota Supra ile BMW Z4 Roadster'in benzerliği düşünüldüğünde, Supra'nın aslında bir Japon değil, Bavyeralı olduğunu açıkça anlayabiliyoruz. Ancak açık konuşmak gerekirse bu durum, Supraseverlerin çok da umrunda olmayacak çünkü Toyota Supra hem genel görünümü hem de sunduğu performans ile her zaman olduğu gibi adından söz ettirmeye devam edecek.