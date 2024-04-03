Elektrikli araçlar ve içten yanmalı olanlara hakkında her zaman radikal bir söylemi olan Toyota'nın dizel araçlar için de sözleri var.

Otomobil sektörünün öncülerinden olan Toyota, milyarlarca kişiye güven aşılamış olması ve sektöre yaptığı katkılarla sürekli gündeme geliyor. Bunlara ek olarak şirketin bir de radikal söylemleri bulunuyor. Hibrit teknolojisini genel kullanıcıya ulaştıran ilk markalardan olan Toyota, bildiğimiz üzere elektrikli araçlara şu an için pek sıcak bakmıyor.

Ayrıca diğer şirketlerin de benzinli araçları hepten hiçe sayıp elektrikli araçlara gözleri kapalı sarılmaları, Toyota’nın sektöre bakınca garipsediği bir diğer durum. Söz konusu şirketler dizel araçları da yok sayarak ilerlerken Toyota, bu araçların uzun seneler canlı kalacağını öne sürdü.

“Dizel, güvenilir bir yakıt kaynağı.”

Toyota Avustralya’nın satış ve pazarlama müdürü Sean Hanley, Avustralya merkezli Drive dergisine verdiği röportajda dizelin güvenilir olduğunu, özellikle de kamyon ve SUV gibi büyük araçlarda bunun faydasını gördüklerini belirtti. Ek olarak dizel yakıtın -popüler inanışın aksine- ölü olmadığını, yakın zamanda da ölmeyeceğini belirtti.

Öte yandan yine Hanley’nin söylediğine göre dizel teknolojisinin, gittikçe sıkılaşan emisyon kısıtlamalarına adapte olacak şekilde gelişmesi gerek. Toyota, güncel olarak içten yanmalı motorları ayakta tutmaya çalışıyor ve bunu yapmak için de hidrojen yakıtını, GR Yaris ve GR Corolla modelleriyle test ediyor. Şirket, sentetik yakıt ve hidrojenin zamanı geldiğinde güçlü alternatifler olacaklarına inanıyor.

Şüphesiz, düzenlemeler sıkılaştıkça Toyota’nın bu tutumu kendisini zora düşürecektir. Avrupa pazarında çok sayıda üretici, küçük çaplı araçlarda dizel teknolojisini bıraktı. Bu yüzden de dizelin pazar payı oldukça düşük. 2023 yılında da ilk kez elektrikli araçların Avrupa’da dizel satışını geçtiğini gördük. Hibritler için de durum aynıydı.

Bu durumda şirketin alacağı kararları da takip ediyor olacağız. Sizce Toyota’nın bu tutumu haklı mı?