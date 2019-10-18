Toyota, Tokyo Motor Show 2019'da tanıttığı yeni elektrikli aracıyla kompakt tasarımda sınırları zorluyor. Yeni Toyota Ultra-Compact BEV, sadece bir golf aracı boyutunda.

Toyota yeni elektrikli otomobiliyle kompakt tasarımda sınırları zorluyor. Otomotiv devinin Tokyo Motor Show 2019'da tanıtılan Ultra Compact BEV (Battery Electric Vehicle) aracı, neredeyse bir golf arabası kadar küçük.

Toyota'nın iki koltuklu Ultra Compact BEV otomobili, daha çok kısa mesafeli yolculuklar yapan sürücüler için tasarlandı. Otomobil üreticisi, yaptığı basın açıklamasında hedef pazarın yaşlıları, yeni ehliyet alan sürücüleri veya yerel müşterilerini ziyaret eden iş adamlarını kapsadığını açıkladı. Araç, şarj başına maksimum 100 km gidebiliyor ve yalnızca 60 km/h (37,2 mph) hıza ulaşabiliyor.

Şirket, yakın gelecekte küçük elektrikli arabalar için büyük bir pazar oluşacağını düşünüyor. Toyota bu araçların günlük araç sürücülerine ek olarak, belediyeler tarafından sıfır emisyonlu bir alternatif olarak kullanılabileceğine inanıyor. New York'ta trafik polislerinin Smart kullandıkları düşünüldüğünde bu ihtimal imkansız görünmüyor. Toyota, Ultra-Compact BEV gibi araçların kullanımı için yaklaşık 100 şirket ve devlet kuruluşuyla ortaklık kurduğunu açıkladı.

Toyota daha önce hidrojen yakıt hücrelerinin sıfır emisyon teknolojisini tercih ediyordu ancak Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi artık akülü araçlara ilgi gösteriyor. Şirket, Ultra-Compact BEV'nin 2020'de piyasaya sürülmesiyle elektrikli otomobil satışlarını artırmak için tamamen yeni bir iş modeli geliştirmeyi planlıyor. Batarya paketlerinin ilk kullanımdan sonra yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi de buna dahil.

Bazı otomobil üreticileri batarya paketlerini sabit enerji depolaması için kullanmak da dahil olmak üzere elektrikli otomobillerde "ikinci yaşam" denilen geri dönüşümlü kullanımları üzerinde de çalışıyor.