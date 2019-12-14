Toyota Neden Hidrojen Yakıt Hücrelerini Destekliyor?

Toyota’ya göre otomobil sektörünün geleceği yakıt hücrelerinde ve özellikle de hidrojende yatıyor. Firma bu teknolojiyi kullanan, Mirai adlı bir model de üretti. Peki Toyota neden geleceğin hidrojen yakıt hücrelerinde olduğuna inanıyor?

Dünya üzerindeki petrol tükeniyor. Kaldı ki petrol kullanımının yarattığı çevresel etkiler, bu maddenin işlenmesiyle elde edilen yakıtlara alternatif bulmayı gerektiriyor. Elimizdeki alternatifler ise oldukça kısıtlı görünüyor.

Toyota’ya göre otomobillerin geleceği hidrojen yakıt hücrelerinde yatıyor. Firmanın bu inanışının sonucunda Mirai adlı bir model bile üretildi ve önümüzdeki yıl da piyasaya sürülecek.

Toyota’nın amacı temiz enerji

Japon otomotiv firmasının mühendislerinden Yoshikazu Tanaka, autoweek ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda da firmanın geleceğe bakışı, amaçları ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Tanaka, firmanın elektrikli otomobillere yaklaşımı ve yeni sistemleri hakkındaki soruya cevap verirken, hidrojen üretiminin pek çok yolu olduğunu ve şu andaki ana amaçlarının hidrojeni mümkün olan en temiz şekilde ayrıştırabilmek olduğunu belirtti. Japonya’da da yakın zamanda bu hidrojen üretimi için kurulan Fukushima Hidrojen Enerji Araştırma Bölgesi’nde de çalışmalar yapılacağını, böylece var olan sistemin geliştirileceğini belirtti.

Hidrojen çağı yeni başlıyor

Tanaka, kendi otomobillerinin yakıt olarak hidrojen kullanmasının bir avantaj olduğunu, diğer elektrikli araçlar için temiz enerji kullanımı gibi çevresel şartlardan etkilenmediğini açıkladı. Gerçekten de yenilenebilir ve temiz enerji önündeki en büyük engellerden biri, bu enerjiyi kullanmayı sağlayacak sistemlerin henüz tutarlı performans sergileyemiyor olmasıdır.

Tanaka, hidrojen yakıt hücrelerinin stabil ve güvenilir olmasını överken, hidrojenli çağının şafağında olduğumuz şeklindeki görüşe kesinlikle katıldığını belirtiyor.

Bir sonraki araç 5 koltuklu olacak

Elektrikli araçlarda bulunan pil hücreleri gibi Toyota Mirai gibi araçlarda da hidrojen yakıt hücreleri bulunuyor. Bu nedenle Mirai toplamda 4 kişilik ve arka ortada kol desteği bulunuyor. Aracın toplam yolcu sayısı 4’ü aşamıyor.

Bu konuda bir soruya cevap veren Tanaka, bir sonraki aracın menzilinin %30 daha fazla olacağını söylerken, 5 kişiyi taşıyabilecek şekilde üretileceğini söyledi. Tanaka’ya göre Toyota ortaya o kol desteğini koymasaydı bile aracın ortasında tabanda bulunan batarya nedeniyle kişilerin ayakları sığmayacaktı.

Yeni araçta ise her şey adeta baştan yapılacak ve hidrojen tankı sayısı da 2’den 3’e çıkarılacak. Aracın motoru ve iç tasarımı tamamen yeni olacak, böylelikle hem menzil ve performans, hem de tasarım ve konfor anlamına ilerleme kaydedilecek.

Toyota’nın fikirleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hidrojen yakıt hücreleri geleceğin anahtarı mı?