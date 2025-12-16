Tümü Webekno
Toyota otomobiller, iPhone ile açıp kapatılabilecek

Toyota, Apple Wallet’taki Car Key desteği için hazırlık yapıyor. iPhone ve Apple Watch ile aracı açma ve çalıştırma dönemi yaklaşıyor.

Toyota otomobiller, iPhone ile açıp kapatılabilecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple Wallet’taki Car Key (Dijital Araç Anahtarı) desteği için Toyota cephesinde somut bir adım atıldı. 9to5Mac’in aktardığına göre Apple’ın arka plan sistemlerinde Toyota’ya yönelik bir altyapı güncellemesi tespit edildi ve bu da desteğin yaklaştığını gösteriyor.

Car Key özelliği sayesinde kullanıcılar, iPhone veya Apple Watch’larını anahtar gibi kullanarak araçlarını kilitleyip açabiliyor ve çalıştırabiliyor. Express Mode ile cihaz kilidi açmadan kullanım da mümkün oluyor.

Şu an için Toyota’dan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hangi modellerin destekleneceği ve özelliğin ne zaman aktif olacağı belirsizliğini koruyor. Destek, önce yeni modellerle sınırlı olabilir ya da yazılım güncellemesiyle yaygınlaşabilir.

Apple, son yıllarda dijital anahtar desteğini hızla yaygınlaştırıyor. Toyota’nın da bu ekosisteme katılması, fiziksel anahtarların yerini tamamen telefonlara bırakacağı dönemin artık çok da uzak olmadığını gösteriyor.

