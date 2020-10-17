Daha önceki çalışmalarda uzaya gönderdiğimiz ve orada kalan çöpler ciddi seviyeye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde iki eski uydunun çarpışma tehlikesi atlattığı ortaya çıktı.

İnsanlık olarak tarihimizin ilk dönemlerinden bu yana uzaya bakıyoruz. Erişebildiği her yeri çöplüğe çeviren ırkımızın elinden gezegenimizin yörüngesi de kurtulamadı. Geçtiğimiz perşembe günü yaşanan bir olay da bu durumu ayyuka çıkardı.

Çin’in daha önce gerçekleştirdiği bir görevin ardından yörüngede kalan bir roket kapsülü ile eski bir Sovyet uydusu neredeyse çarpışıyordu. Bilim insanları her iki uzay çöpünü de bu süreçte oldukça dikkatli bir şekilde inceledi. Nesnelerin çarpışma riskinin %10 olduğu belirtildi.

Uzayı çöplük yaptık

Eski bir roket artığıyla çoktan ömrünü tamamlamış bir uydunun çarpışması riski çok da önemli bir şey gibi gözükmeyebilir. Gerçekten de bu iki yapı şu anda herhangi bir fonksiyona sahip değil. Ayrıca şu andaki sistemlerden hiçbirine bir faydası da bulunmuyor. Yine de ikisinin çarpışmasının acı sonuçları olabilir.

İki iri araç çarpıştığında uzaya daha da fazla çöp yayılıyor. Bunun sonucu olarak da onlarca, belki yüzlerce küçük ancak tehlikeli parça yörüngede hareket etmeye devam ediyor. Bu nesneler de ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Küçük nesneler, örneğin çok yüksek hızlarda hareket eden bir vida, kozmik amaçlarla kullanılan bir araçla çarpıştığında adeta mermi etkisi yaparak hasara neden oluyor. İnsanlı bir görevde böyle bir çarpışma büyük bir felaketle sona erebilir.

Şimdilik çarpışma yaşanmadı

İyi haberlerde ise bu iki uzay çöpü çarpışmadı ancak bu durum her an değişebilir. Zira uzayda çok sayıda atık var, öyle ki Uluslararası Uzay İstasyonu daha önce iki defa yörüngesini değiştirmek zorunda kalmıştı.

Pek çok ülke yakın zamanda uzayın çöplerden arındırılması için çeşitli teorileri tartışmaya başladı. Yine de yeterince ilerleme kaydedilebilmiş değil. Bu uzay çöpleri hem astronomi çalışmaları için hem de uzay çalışmaları için sorun çıkarabiliyor.