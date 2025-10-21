Toyota, Land Cruiser'ın Minik Versiyonunu Tanıttı: Karşınızda Land Cruiser FJ!

Toyota, dev arazi aracı Land Cruiser'ın küçük ve biraz daha olan yeni bir versiyonunu tanıttı. "Land Cruiser FJ" olarak isimlendirilen otomobil, genel olarak orijinal Land Cruiser'a benzerlik gösteriyor ve tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Japon otomobil devi Toyota'dan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte Land Cruiser FJ isimli yeni otomobilini tanıttı. Bu otomobil, adından da tahmin edilebileceği üzere Land Cruiser'ın küçük bir versiyonu. Gelin Toyota'nın yeni otomobiline yakından bakalım.

4,57 metre uzunluğunda, 1,85 metre yüksekliğinde ve 1,96 metre genişliğinde olan Toyota Land Cruiser FJ, tasarımıyla orijinal Land Cruiser modelini andırıyor. Bu bağlamda; sert hatlara sahip olan otomobilin ön kısmında LED destekli ve yuvarlak yapılı farlar, arka kısımda ise C harfini anımsatan aydınlatmalar görüyoruz. Çoğunluğu cam olan bagaj kapağının üzerinde yedek lastik barındıran Land Cruiser FJ, özelleştirme imkânı da sunuyor. Tüketiciler, tavana eklenen ızgara panel ile ekstra yük taşıyabilecekler.

Karşınızda Toyota Land Cruiser FJ

Otomobilin iç kısmına baktığımız zaman da orijinal Toyota Land Cruiser modeli ile önemli benzerlikler görüyoruz. Orta kısımda oldukça büyük bir bilgi-eğlence ekranının yer aldığı Land Cruiser FJ, tam dijital gösterge ekranı, klasik bir vites topuzu ve genel olarak sade bir kabinle gelecek.

Biraz da kaput altını konuşalım. Toyota'nın yeni arazi aracında 2.7 litrelik dört silindirli motor bulunuyor. 161 beygir gücü ve 277 Nm tork üreten bu motor, altı ileri vitesli şanzımanla destekleniyor. Toyota Land Cruiser FJ, 4 tekerden çekiş sistemine sahip olacak.

Toyota Land Cruiser FJ, gerçekten etkileyici bir otomobil. Ancak burada canınızı sıkacak bir haberimiz var. Şirketin açıklamasına göre 2026 yılının ortalarında Japonya pazarına sunulacak otomobil için Avrupa ve ABD planı bulunmuyor. Yani bu otomobili Türkiye'de hiçbir zaman göremeyebiliriz.