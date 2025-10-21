Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Toyota, Land Cruiser'ın Minik Versiyonunu Tanıttı: Karşınızda Land Cruiser FJ!

Toyota, dev arazi aracı Land Cruiser'ın küçük ve biraz daha olan yeni bir versiyonunu tanıttı. "Land Cruiser FJ" olarak isimlendirilen otomobil, genel olarak orijinal Land Cruiser'a benzerlik gösteriyor ve tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Toyota, Land Cruiser'ın Minik Versiyonunu Tanıttı: Karşınızda Land Cruiser FJ!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota'dan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte Land Cruiser FJ isimli yeni otomobilini tanıttı. Bu otomobil, adından da tahmin edilebileceği üzere Land Cruiser'ın küçük bir versiyonu. Gelin Toyota'nın yeni otomobiline yakından bakalım.

4,57 metre uzunluğunda, 1,85 metre yüksekliğinde ve 1,96 metre genişliğinde olan Toyota Land Cruiser FJ, tasarımıyla orijinal Land Cruiser modelini andırıyor. Bu bağlamda; sert hatlara sahip olan otomobilin ön kısmında LED destekli ve yuvarlak yapılı farlar, arka kısımda ise C harfini anımsatan aydınlatmalar görüyoruz. Çoğunluğu cam olan bagaj kapağının üzerinde yedek lastik barındıran Land Cruiser FJ, özelleştirme imkânı da sunuyor. Tüketiciler, tavana eklenen ızgara panel ile ekstra yük taşıyabilecekler.

Karşınızda Toyota Land Cruiser FJ

Başlıksız-1

Otomobilin iç kısmına baktığımız zaman da orijinal Toyota Land Cruiser modeli ile önemli benzerlikler görüyoruz. Orta kısımda oldukça büyük bir bilgi-eğlence ekranının yer aldığı Land Cruiser FJ, tam dijital gösterge ekranı, klasik bir vites topuzu ve genel olarak sade bir kabinle gelecek.

Başlıksız-1

Biraz da kaput altını konuşalım. Toyota'nın yeni arazi aracında 2.7 litrelik dört silindirli motor bulunuyor. 161 beygir gücü ve 277 Nm tork üreten bu motor, altı ileri vitesli şanzımanla destekleniyor. Toyota Land Cruiser FJ, 4 tekerden çekiş sistemine sahip olacak.

Başlıksız-1

Toyota Land Cruiser FJ, gerçekten etkileyici bir otomobil. Ancak burada canınızı sıkacak bir haberimiz var. Şirketin açıklamasına göre 2026 yılının ortalarında Japonya pazarına sunulacak otomobil için Avrupa ve ABD planı bulunmuyor. Yani bu otomobili Türkiye'de hiçbir zaman göremeyebiliriz.

Türkiye'nin Bitmeyen İkilemi: Boyalı Araba Alınır mı? Türkiye'nin Bitmeyen İkilemi: Boyalı Araba Alınır mı?
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim