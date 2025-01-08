Toyota ile NVIDIA'dan, Toyota tutkunlarını heyecanlandıracak bir iş birliği duyurusu geldi. Yapılan açıklamaya göre Toyota otomobiller, gelecekte NVIDIA teknolojileri ile donatılacaklar.

Japon otomobil devi Toyota, CES 2025 etkinliklerinde çok önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, teknoloji sektörünün öncüsü NVIDIA ile bir ortaklık kurulduğunu açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Toyota otomobiller, gelecekte NVIDIA'nın "Drive AGX Orin" isimli süper bilgisayarı ve güvenlik odaklı işletim sistemi DriveOS'un otonom sürüş teknolojileri ile donatılacaklar.

NVIDIA'nın Drive AGX Orin isimli süper bilgisayarı, otomobiller için özel olarak dizayn edildi. Bu süper bilgisayar, sensörlerden gelen verileri gerçek zamanlı işliyor ve böylelikle güvenli bir otonom sürüş deneyimi sunuyor. DriveOS ise gerçek zamanlı yapay zekâ veri işlemesi, gelişmiş sürüş ve kokpit özelliklerine entegrasyon sunuyor. İşte bu gelişmiş teknolojiler, gelecekte Toyota otomobillere hayat verecekler.

Detaylar belirsiz

Toyota'nın duyurusu heyecan verici olsa da bu iş birliğinin ne zaman meyve vereceği şimdilik belirsiz. Ne Toyota ne de NVIDIA, Drive AGX Orin ile DriveOS'un otomobillere ne zaman ulaşacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ayrıca bu teknolojinin ilk kez hangi Toyota modelinde kullanılacağı da bilinmiyor.

Bu arada; Toyota ile NVIDIA'nın geçmişten gelen ortaklıkları olduğunu belirtelim. Hatta Toyota, 2019 yılında NVIDIA ile otonom araçların geliştirilmesi için el sıkıştı. Bundan birkaç yıl önce de bugün duyurulan ortaklığın sinyali verildi. Gelinen son noktada hem Toyota hem de NVIDIA için yeni bir çağ başlayacak gibi görünüyor.