Toyota, Sessiz Sedasız Oyun Motoru Duyurdu: Tamam da Niye?

Toyota, "Fluorite" ismini verdiği oyun motorunu sessiz sedasız duyurdu. Peki otomotiv sektöründe çalışan bir şirket, oyun motorunu tam olarak ne yapacak? İşte Toyota'nın oyun motoruyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Toyota, Sessiz Sedasız Oyun Motoru Duyurdu: Tamam da Niye?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil devi Toyota'dan çok ilginç bir hamle geldi. Şirketin Amerika'daki oluşumu Toyota Connected North America, bir oyun motoru geliştirdiğini duyurdu. Sessiz sedasız duyurulan "Fluorite" isimli bu oyun motoru, temelinde oyun endüstrisini hedeflemiyor.

Henüz erken aşamada olan Fluorite'in resmî internet sitesine baktığımızda çok az bilgi paylaşımı yapıldığını görüyoruz. Yapılan açıklamalara göre bu oyun motoru Google'ın açık kaynak çerçevesi Flutter ile dirsek teması hâlinde. C++ ile oluşturulan motor, daha güçsüz donanımlar için daha iyi optimizasyon sunmayı amaçlıyor.

Peki Toyota, Fluorite ile ne yapacak?

Başlıksız-1

Tahmin edebileceğiniz üzere Toyota'nın Fluorite ile amacı, video oyun sektörüne girmek değil. Şirket, bu oyun motorunu kullanarak otomobillerindeki bilgi-eğlence ekranlarını güncellemek istiyor gibi görünüyor. Toyota, geliştirdiği oyun motoru ile daha düşük güce sahip işlemcilere sahip bilgi-eğlence ekranlarında yüksek performans sunabilecek. Aslında rakiplerinin geldiği noktaya bakacak olursak Toyota, böyle bir karar için oldukça geç kalmış durumda.

Roblox'a 4 Boyutlu Nesneler Oluşturabileceğiniz Bir Özellik Geldi! Roblox'a 4 Boyutlu Nesneler Oluşturabileceğiniz Bir Özellik Geldi!

Toyota, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Firmanın yeni oyun motoru ile çalışan bilgi-eğlence ekranlarının tam olarak neler vadedeceği de şimdilik bilinmiyor. Bakalım Toyota otomobiller, yeni oyun motoru ile gerçekten çağ atlayabilecekler mi...

