Toyota Yaris Hybrid Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Yeni Toyota Yaris Hybrid, düşük yakıt tüketimi, modern tasarımı, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve hibrit motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Peki Toyota Yaris Hybrid alınır mı? İşte tasarımı, donanımları, performansı ve fiyatıyla Toyota Yaris Hybrid hakkında bilmeniz gerekenler.

Toyota Yaris Hybrid, şehir içi kullanımda sunduğu düşük yakıt tüketimi ve kompakt boyutlarıyla öne çıkarken, modern teknolojileriyle sürüşü daha güvenli ve keyifli hale getiriyor. 1.5 litrelik hibrit motoru, e-CVT şanzımanıyla birleşerek hem performans hem de verimlilik vadediyor.

Yenilenmiş tasarımı, Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi ve donanım çeşitliliğiyle kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına hitap eden model, segmentinde güçlü bir alternatif oluşturuyor. Peki Toyota Yaris Hybrid alınır mı? İşte Toyota Yaris Hybrid hakkında bilmeniz gereken her şey.

Toyota Yaris Hybrid dış tasarımı:

Toyota Yaris Hybrid, 3.940 mm uzunluk, 1.745 mm genişlik ve 1.500 mm yükseklik ölçüleriyle şehir içi kullanıma uygun kompakt bir gövdeye sahip. Kısa dingil mesafesi ve sportif tasarımı sayesinde park ve manevra kolaylığı sunuyor.

Flame paketinde 15 inç jantlar ve sade detaylar öne çıkarken, Passion X-Pack’te 15 inç alüminyum alaşım jantlar, panoramik cam tavan ve premium LED ön farlar bulunuyor. Ayrıca karartılmış arka camlar ve lake siyah tampon detaylarıyla daha şık bir görünüm elde edilmiş.

Toyota Yaris Hybrid iç tasarımı:

İç mekânda sürücüyü deri direksiyon simidi, elektronik park freni ve yumuşak dokulu ön kol dayama gibi konfor unsurları karşılıyor. Flame paketinde analog göstergeler ve 9 inç Toyota Touch 2 multimedya sistemi yer alırken, Passion X-Pack’te 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.5 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor.

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, USB-C girişleri ve opsiyonel kablosuz şarj ünitesi teknolojiyi daha işlevsel kılıyor. 286 litrelik bagaj hacmi sınırlı olsa da 60:40 oranında katlanabilir arka koltuklar günlük kullanımda işlevselliği artırıyor.

Toyota Yaris Hybrid donanım seçenekleri:

Toyota Yaris Hybrid, Türkiye’de Hybrid Flame ve Hybrid Passion X-Pack donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor.

Hybrid Flame: 9” multimedya ekran, otomatik klima, geri görüş kamerası, 4 hoparlörlü ses sistemi ve tam boy yedek lastik ile geliyor.

9” multimedya ekran, otomatik klima, geri görüş kamerası, 4 hoparlörlü ses sistemi ve tam boy yedek lastik ile geliyor. Hybrid Passion X-Pack: Çift bölgeli otomatik klima, ambiyans aydınlatma, 6 hoparlörlü sistem, kablosuz şarj, panoramik cam tavan ve premium LED farlar sunuyor.

Toyota Yaris Hybrid sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Toyota Yaris Hybrid, Toyota Safety Sense 3 ile donatıldı. Bu paket; önden çarpışma önleyici sistem, akıllı adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı, trafik işareti algılama ve otomatik uzun far asistanı gibi ileri teknolojileri içeriyor.

Bunun yanı sıra acil durum direksiyon desteği, yorgunluk tespiti, kör nokta desteği, elektronik denge kontrolü ve lastik basınç uyarı sistemi gibi ek güvenlik çözümleri de standart olarak sunuluyor.

Toyota Yaris Hybrid performansı:

Toyota Yaris Hybrid, iki farklı hibrit motor seçeneğiyle geliyor:

1.5 Hybrid 116 HP e-CVT: 0-100 km/sa hızlanması 9,7 saniye, maksimum hız 175 km/sa. Ortalama 3,9 lt/100 km yakıt tüketimiyle verimli bir seçenek.

0-100 km/sa hızlanması 9,7 saniye, maksimum hız 175 km/sa. Ortalama 3,9 lt/100 km yakıt tüketimiyle verimli bir seçenek. 1.5 Hybrid 130 HP e-CVT: 0-100 km/sa hızlanması 9,2 saniye. Daha güçlü elektrik motoru sayesinde 185 Nm tork üretiyor ve daha dinamik bir sürüş sağlıyor.

Her iki versiyon da şehir içi sürüşlerde düşük tüketim değerleriyle öne çıkarken, EURO 6 EA emisyon normunu karşılayan çevre dostu motorlara sahip.

Toyota Yaris Hybrid fiyatları (Eylül 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.720.000 TL 1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 1.999.500 TL

Toyota Yaris Hybrid opsiyon fiyatları (Eylül 2025):

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik ve Sedefli Metalik Renk 15.000 TL Flame, Passion X-Pack

Toyota Yaris Hybrid avantajları:

Hibrit motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleri.

Toyota Safety Sense 3 ile kapsamlı güvenlik donanımları.

Modern multimedya ekranlar, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği.

Şehir içi kullanım için kompakt boyutlar ve manevra kolaylığı.

Donanım paketlerinde kullanıcıya göre farklılaştırılmış seçenekler.

Toyota Yaris Hybrid dezavantajları:

Fazla pahalı.

286 litrelik bagaj hacmi, rakiplerine kıyasla sınırlı.

Arka koltuk diz mesafesi uzun yolculuklarda dar gelebilir.

Üst donanım paketine geçmeden bazı teknolojilere erişilemiyor.

e-CVT şanzıman, performans odaklı sürücüler için tatmin edici olmayabilir.

Toyota Yaris Hybrid alınır mı?

Toyota Yaris Hybrid, şehir içi kullanımı ön planda tutan, ekonomik ve çevre dostu bir otomobil arayanlar için ideal bir seçenek. Düşük yakıt tüketimi ve zengin güvenlik donanımlarıyla öne çıkarken, günlük kullanımda sunduğu kompakt boyutlarla park kolaylığı sağlıyor.

Elbette bagaj hacminin sınırlı olması ve bazı teknolojilerin yalnızca üst paketlerde sunulması dezavantaj olarak görülebilir. Ayrıca fiyatı da gerçekten yüksek. Ancak hibrit motor seçenekleri ve Toyota’nın dayanıklılık imajı düşünüldüğünde, Yaris Hybrid mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor.

Peki sizin Toyota Yaris Hybrid ile ilgili fikriniz nedir? Bu otomobili satın almayı düşünür müsünüz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın…