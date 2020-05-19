TP-Link'in Yeni Modeli Archer C80 Türkiye’de Satışa Sunuldu

TP-Link, güçlü teknik özelliklere sahip olan, yüksek WiFi hızlarına ulaşan uygun fiyatlı yeni yönlendirici (router) modeli Archer C80'i Türkiye'de satışa sundu.

Yüksek hızda internet bağlantısına sahip olup çok sayıda cihazın bu ağa bağlı olduğu evlerde, bu yüksek hızı tüm cihazlara dağıtabilecek güçlü ve hızlı bir yönlendiriciye ihtiyaç duyuluyor. Örneğin fiber internet kullanan biri hem kablolu hem kablosuz çok sayıda cihazı internete bağlayacağı zaman böyle bir yönlendiriciye ihtiyaç duyacaktır.

Archer C80 yönlendirici de bu ihtiyaçlara yönelik geliştirilen bir ürün. Cihaz, 3x3 MIMO desteği ile üç akışta veri iletip alabiliyor ve 3x3 özellikli Mac’ler gibi bilgisayarların çok daha yüksek verimlilikle internet bağlantısından yararlanmasını sağlıyor. Yönlendirici, 802.11ac Wave2 destekli ve toplamda 1900 Mbps (5 GHz bandında 1300 + 2.4 GHz bandında 600 Mbps) kablosuz bağlantı hızlarına ulaşabiliyor.

4 adet harici yüksek performanslı antene sahip olan yeni TP-Link yönlendiricisi, bu antenler sayesinde WiFi sinyallerini daha geniş bir alana iletebiliyor. Aynı zamanda ‘hüzmeleme’ (beamforming) teknolojisi sayesinde yönlendirici WiFi’a erişen cihazları algılıyor ve WiFi sinyal gücünü bu cihazlara yoğunlaştırıyor. Böylece evin her yerinde sorunsuz bir şekilde WiFi’a bağlanılabiliyor.

Archer C80 yönlendiricinin daha verimli bir WiFi sinyal dağıtımı sağlayan 'Akıllı Bağlantı' özelliği, yönlendiricinin her cihazın mevcut en iyi bandı kullanmasını sağlıyor. Ayrıca eski tip cihazların ağı yavaşlatmasını engelleyen Archer C80 ile daha adil bir bağlantı sağlanıyor.

Kablolu bağlantıda da hız ve güvenlik sunan Archer C80 yönlendirici, üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri ile (1 adet WAN, 4 adet LAN girişi) PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi cihazlar yüksek hızda kablolu bağlantıya erişim sağlıyor.

Ebeveyn Denetimi, Misafir Ağı gibi özelliklerle donatılmış olan yönlendirici, ev ağını kişiselleştirip daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Cihaz, TP-Link’in Tether uygulaması (iOS ve Android destekli) sayesinde hem kolay kuruluyor hem de tüm bu özellikler kolayca yönetilebiliyor. Bulut desteği sayesinde de yazılım güncellemeleri bulut hesabından alınıyor ve yönlendirici uzaktan yönetilebiliyor. Satış fiyatı 78 dolar olan Archer C80, IPv6, IPTV gibi özelliklere de sahip.