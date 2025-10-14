TP-Link, Wi-Fi 8'e Resmen Geçti: Peki Bizi Ne Bekliyor?

TP-Link, yeni bir modem geliştirdi. Şirket, bu modemle Wi-Fi 8 bağlantısı kurmayı başardı. Yaşanan gelişme, Wi-Fi 8'in artık ufukta göründüğü anlamına geliyor. Peki Wi-Fi 8 ile hayatımızda ne değişecek? Wi-Fi 7 ile hangi farklılıklar olacak?

Dünyanın önde gelen ağ donanımı üreticilerinden TP-Link, kablosuz ağ teknolojilerinde yeni bir sayfa açacak önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, yeni bir cihazın prototip versiyonu üzerinde ilk kez Wi-Fi 8 kullandığını açıkladı. Böylelikle Wi-Fi 7'nin bir üst versiyonuna geçişin kapıları aralanmış oldu.

Wi-Fi 8, aslına bakacak olursak yüksek hız için geliştirilmedi. Teknoloji şirketlerinin Wi-Fi 8 ile ilgili amaçları, yüksek güvenlik ve stabiliteyi artırmaktı. TP-Link tarafından geliştirilen yeni ürün, firmanın bu amaca ulaşmasını sağlamış durumda. Ancak son tüketiciler olacak Wi-Fi 8'i ne zaman standart hâle getireceğimiz şimdilik belli değil.

Wi-Fi 8 ile Wi-Fi 7 arasında ne gibi farklılıklar var?

Özellik Wi-Fi 8 Wi-Fi 7 Maksimum Kanal Bant Genişliği (MHz) 320 320 Frekans Bantları (GHz) 2.4, 5 ve 6 2.4, 5 ve 6 Maksimum PHY Oranı 2880 Mbps x16 = 46 Gbps 2880 Mbps x16 = 46 Gbps Modülasyon 4096 QAM 4096 QAM Paralel Veri Akışı 16 16 MU-MIMO UL ve DL UL ve DL Hedef Uyanma Süresi (TWT) Koordineli Sınırlı Çoklu Bağlantı İşlemi Evet Evet Çoklu AP Koordinasyonu Evet Hayır DSON/NPCA Evet Hayır DRU Evet Hayır IEEE Standard 11bn 11be

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Wi-Fi 8 ile Wi-Fi 7 arasında çok önemli farklılıklar yok. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi Wi-Fi 8, yüksek güvenlik ve stabiliteye odaklanıyor. Peki bu durumda Wi-Fi 8'in ne gibi avantajları olacak?

Gecikme süresi azalacak.

Ev içi kullanımda kararlılık artacak. Yani evin bir bölümünde daha zayıf bağlantı durumu sona erecek.

Hareket hâlinde yaşanan kesintiler son bulacak.

Çekim gücü daha geniş mesafeye yayılacak.

Daha akıllı yapısı ile birden çok cihazın bağlanması durumunda kararsızlık durumu yaşanmayacak.

Bu arada; Wi-Fi 8 teknolojisi, ilk aşamada mevcut modemlerle kullanılabilir olmayacak. Bu teknolojiyi kullanabilmek için Wi-Fi 8 destekleyen modemlere ihtiyaç duyulacak.