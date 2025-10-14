TP-Link, Wi-Fi 8'e Resmen Geçti: Peki Bizi Ne Bekliyor?

Dünyanın önde gelen ağ donanımı üreticilerinden TP-Link, kablosuz ağ teknolojilerinde yeni bir sayfa açacak önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, yeni bir cihazın prototip versiyonu üzerinde ilk kez Wi-Fi 8 kullandığını açıkladı. Böylelikle Wi-Fi 7'nin bir üst versiyonuna geçişin kapıları aralanmış oldu.
Wi-Fi 8, aslına bakacak olursak yüksek hız için geliştirilmedi. Teknoloji şirketlerinin Wi-Fi 8 ile ilgili amaçları, yüksek güvenlik ve stabiliteyi artırmaktı. TP-Link tarafından geliştirilen yeni ürün, firmanın bu amaca ulaşmasını sağlamış durumda. Ancak son tüketiciler olacak Wi-Fi 8'i ne zaman standart hâle getireceğimiz şimdilik belli değil.
Wi-Fi 8 ile Wi-Fi 7 arasında ne gibi farklılıklar var?
|Özellik
|Wi-Fi 8
|Wi-Fi 7
|Maksimum Kanal Bant Genişliği (MHz)
|320
|320
|Frekans Bantları (GHz)
|2.4, 5 ve 6
|2.4, 5 ve 6
|Maksimum PHY Oranı
|2880 Mbps x16 = 46 Gbps
|2880 Mbps x16 = 46 Gbps
|Modülasyon
|4096 QAM
|4096 QAM
|Paralel Veri Akışı
|16
|16
|MU-MIMO
|UL ve DL
|UL ve DL
|Hedef Uyanma Süresi (TWT)
|Koordineli
|Sınırlı
|Çoklu Bağlantı İşlemi
|Evet
|Evet
|Çoklu AP Koordinasyonu
|Evet
|Hayır
|DSON/NPCA
|Evet
|Hayır
|DRU
|Evet
|Hayır
|IEEE Standard
|11bn
|11be
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Wi-Fi 8 ile Wi-Fi 7 arasında çok önemli farklılıklar yok. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi Wi-Fi 8, yüksek güvenlik ve stabiliteye odaklanıyor. Peki bu durumda Wi-Fi 8'in ne gibi avantajları olacak?
- Gecikme süresi azalacak.
- Ev içi kullanımda kararlılık artacak. Yani evin bir bölümünde daha zayıf bağlantı durumu sona erecek.
- Hareket hâlinde yaşanan kesintiler son bulacak.
- Çekim gücü daha geniş mesafeye yayılacak.
- Daha akıllı yapısı ile birden çok cihazın bağlanması durumunda kararsızlık durumu yaşanmayacak.
Bu arada; Wi-Fi 8 teknolojisi, ilk aşamada mevcut modemlerle kullanılabilir olmayacak. Bu teknolojiyi kullanabilmek için Wi-Fi 8 destekleyen modemlere ihtiyaç duyulacak.