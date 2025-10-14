Tümü Webekno
TP-Link, Wi-Fi 8'e Resmen Geçti: Peki Bizi Ne Bekliyor?

TP-Link, yeni bir modem geliştirdi. Şirket, bu modemle Wi-Fi 8 bağlantısı kurmayı başardı. Yaşanan gelişme, Wi-Fi 8'in artık ufukta göründüğü anlamına geliyor. Peki Wi-Fi 8 ile hayatımızda ne değişecek? Wi-Fi 7 ile hangi farklılıklar olacak?

TP-Link, Wi-Fi 8'e Resmen Geçti: Peki Bizi Ne Bekliyor?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın önde gelen ağ donanımı üreticilerinden TP-Link, kablosuz ağ teknolojilerinde yeni bir sayfa açacak önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, yeni bir cihazın prototip versiyonu üzerinde ilk kez Wi-Fi 8 kullandığını açıkladı. Böylelikle Wi-Fi 7'nin bir üst versiyonuna geçişin kapıları aralanmış oldu.

Wi-Fi 8, aslına bakacak olursak yüksek hız için geliştirilmedi. Teknoloji şirketlerinin Wi-Fi 8 ile ilgili amaçları, yüksek güvenlik ve stabiliteyi artırmaktı. TP-Link tarafından geliştirilen yeni ürün, firmanın bu amaca ulaşmasını sağlamış durumda. Ancak son tüketiciler olacak Wi-Fi 8'i ne zaman standart hâle getireceğimiz şimdilik belli değil.

Wi-Fi 8 ile Wi-Fi 7 arasında ne gibi farklılıklar var?

Başlıksız-1

Özellik Wi-Fi 8 Wi-Fi 7
Maksimum Kanal Bant Genişliği (MHz) 320 320
Frekans Bantları (GHz) 2.4, 5 ve 6 2.4, 5 ve 6
Maksimum PHY Oranı 2880 Mbps x16 = 46 Gbps 2880 Mbps x16 = 46 Gbps
Modülasyon 4096 QAM 4096 QAM
Paralel Veri Akışı 16 16
MU-MIMO UL ve DL UL ve DL
Hedef Uyanma Süresi (TWT) Koordineli Sınırlı
Çoklu Bağlantı İşlemi Evet Evet
Çoklu AP Koordinasyonu Evet Hayır
DSON/NPCA Evet Hayır
DRU Evet Hayır
IEEE Standard 11bn 11be

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Wi-Fi 8 ile Wi-Fi 7 arasında çok önemli farklılıklar yok. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi Wi-Fi 8, yüksek güvenlik ve stabiliteye odaklanıyor. Peki bu durumda Wi-Fi 8'in ne gibi avantajları olacak?

  • Gecikme süresi azalacak.
  • Ev içi kullanımda kararlılık artacak. Yani evin bir bölümünde daha zayıf bağlantı durumu sona erecek.
  • Hareket hâlinde yaşanan kesintiler son bulacak.
  • Çekim gücü daha geniş mesafeye yayılacak.
  • Daha akıllı yapısı ile birden çok cihazın bağlanması durumunda kararsızlık durumu yaşanmayacak.
Wi-Fi İsmi Herkesin Sandığı Gibi Bir Kısaltma Değil! İşte Wi-Fi Hakkında Çok Şaşıracağınız Gerçek Wi-Fi İsmi Herkesin Sandığı Gibi Bir Kısaltma Değil! İşte Wi-Fi Hakkında Çok Şaşıracağınız Gerçek

Bu arada; Wi-Fi 8 teknolojisi, ilk aşamada mevcut modemlerle kullanılabilir olmayacak. Bu teknolojiyi kullanabilmek için Wi-Fi 8 destekleyen modemlere ihtiyaç duyulacak.

Modem

