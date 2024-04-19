Trendyol, yerli çözüm modeli Trendyol LLM ile Türk satıcıların e-ihracat yoluyla küresel pazarlara erişimlerinde, yabancı dil sorununu ortadan kaldırıyor.

Dil bariyeri, Türk üreticilerin uluslararası ölçekte ticaret yapmalarının önündeki zorluklardan biri olarak ön plana çıkıyor. Satıcıların “dertlerini anlatacak kadar” yabancı dil bilmenin ötesine geçip, kendilerini ve ürünlerini detaylı bir şekilde tanıtmaları ve alıcılarla aralarında güven ilişkisi kurmaları gerekiyor.

Türk ürünlerini ve üreticilerini e-ihracatla uluslararası pazarlarla buluşturan Trendyol, çok yönlü dil modeli Trendyol LLM ile Türk teknoloji-girişimcilik ekosisteminde önemli bir dönüm noktasına imza atarak dil sorununu çözüyor. Satıcıların dil bariyerine takılmadan farklı dillerde ihracat gerçekleştirmesine olanak tanıyan Trendyol LLM, Türk teknoloji ekosisteminin hizmetine açık kaynak olarak sunulacak. Şu an için genel amaçlı kullanıma göre geliştirilen Trendyol LLM, şirketler tarafından kendi amaçlarına göre özelleştirilebilecek.

Trendyol mühendisleri, e-ihracatta dil bariyerini ortadan kaldırıyor

Satıcıların dil bariyerini aşarak tek tıkla pek çok dilde hizmet vermesini ve ihracat süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen yerli dil modeli Trendyol LLM’in geliştirme aşamasında Trendyol’un Türk mühendislerinin özverili çalışmaları bulunuyor. Trendyol mühendislerinin Mistral 7B modeli üzerine geliştirdiği dil modeli için öncelikle geniş bir literatür taraması yapıldı.

Türkiye’ye özgü modelin oluşturulması adına, elde edilen bilgiler ışığında veri toplama ve filtreleme süreçleri gerçekleştirildi. Trendyol mühendisleri ilk 3 ayı, açık kaynaklardan yararlanma ve verilerin temizlenmesi, son bir ayı ise 10 milyar tokenlık bir veri kümesini kullanma şeklinde geçen yaklaşık 4 aylık süreçte, modeli, Türkçe’yi daha iyi öğrenmesi ve anlamsal ilişkileri yakalayabilmesi için eğitti. 180 bin soru-cevap ikilisinin olduğu veri kümesi üzerinden komutlara ve isteklere cevap verebilecek bir chat modeli oluşturuldu.

Dünya pazarlarına açılan kapı olacak

Açık kaynak olarak Türk teknoloji ekosistemine sunulacak model, ihtiyaca göre özelleştirilebilir olduğu için pek çok alanda da kullanılabilecek. Oluşacak kullanıcı deneyimleri; chatbot’ların iyileştirilmesinden arama altyapıları için bilgi çıkarımına geniş yelpazede, pek çok alanda farklı gelişmelere ön ayak olacak. Trendyol, LLM’i, satıcıların dijital asistanı olacak şekilde özelleştirmeyi planlarken, bu yenilikçi modelin önümüzdeki süreçte Türk satıcılarının dünya pazarlarına açılan kapısı olmasını amaçlıyor.

Trendyol LLM’i dünyaya da tanıttı

Trendyol’un yerli çözüm dil modeli Trendyol LLM, bu sene 12-14 Şubat tarihleri arasında, Dubai’de düzenlenen ve Türkiye, Katar ve Hindistan'ın onur konuğu olduğu 2024 World Governments Summit’te de paylaşıldı. Türkiye’den katılan tek şirketin Trendyol olduğu zirve kapsamında, “Sorumlu Yapay Zekanın Geleceğine Doğru” başlıklı panelde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol LLM’i katılımcılara tanıttı.