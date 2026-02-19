Trendyol LLM ve AI Agent Platformu Tanıtıldı

Trendyol, düzenlediği AI/ML Summit etkinliğinde açık kaynak yerli LLM modeli ve AI Agent Platformu’nu tanıttı. Günde 500 milyon karar üreten sistemler, e-ihracatta ürün giriş hızını %60 artırırken yazılım geliştirme süreçlerini 9 kat hızlandırdı.

Trendyol, 2 bin kişilik mühendislik ekibinin arkasındaki teknolojik gücü AI/ML Summit etkinliğinde sahneye çıkardı. Kampüs’te düzenlenen etkinlikte, hem yerli büyük dil modeli (LLM) hem de otonom çalışan yapay zekâ ajanları ilk ağızdan anlatıldı.

Şirketin odağında artık yalnızca e-ticaret değil, doğrudan AI Agent dünyası var. Ürün önerilerinden arama motoruna, yazılım geliştirmeden lojistiğe kadar birçok süreç, doğrudan yapay zekâ tarafından yönetiliyor.

Yerli Trendyol LLM: Günde 60 Milyon Mesajı Yanıtlıyor

Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri, Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen Trendyol LLM oldu. Yaklaşık iki yılda 7 farklı versiyona ulaşan bu model, e-ticarete özel olarak eğitildi.

Ne işe yarıyor? Satıcılar onlarca farklı dilde ürün açıklaması oluşturabiliyor, müşteri soruları anlık olarak çevrilebiliyor ve arama sonuçları daha akıllı hâle geliyor. Üstelik sistem, günlük 60 milyondan fazla isteğe yanıt verebilecek kapasiteye sahip.

AI Agent Platformu: 4.000 Görevi Otonom Tamamladı

Trendyol’un asıl fark yaratan tarafı ise AI Agent Platformu. Şirketin paylaştığı verilere göre bu otonom sistemler her gün 500 milyondan fazla tahmin ve karar üretiyor.

Daha da çarpıcısı, son 6 ayda 4.000’den fazla yazılım görevi yapay zekâ ajanları tarafından otonom şekilde geliştirilip canlıya alınmış. Yazılım teslim süresi ise tam 9 kat hızlanmış durumda. Yani artık kod yazma süreçlerinde de yapay zekâ aktif rol oynuyor.

E-İhracatta %60 Hız, Lojistikte %20 Verimlilik

Yapay zekâ yatırımlarının etkisi sadece teknik ekipte değil. Trendyol’un AI tabanlı ürün eşleştirme algoritmaları sayesinde uluslararası pazarlara açılan satıcıların ürün listeleme süreci %60 hızlandı.

Lojistik tarafında ise %20 verimlilik artışı sağlandı. Bu da hem teslimat sürelerine hem de operasyonel maliyetlere doğrudan yansıyor. Trendyol CTO’su Cenk Çivici, yapay zekâyı operasyonların merkezine aldıklarını ve yerli üreticilerin küresel rekabette daha güçlü hâle geldiğini vurguluyor.

Özetle Trendyol, yalnızca bir e-ticaret platformu değil; kendi yapay zekâ ekosistemini kuran bir teknoloji şirketine dönüşmüş durumda.