Uzun bir aradan sonra yayın hayatına yeniden başlayan kültür sanat kanalı TRT 2'de şubat ayında yayınlanacak olan filmler belli oldu. Şubat ayında her gün bir film olmak üzere toplamda 28 film yayınlanacak.

Uzun bir aradan sonra yayın hayatına geri dönen TRT 2, yayınladığı programlarla ve filmlerle genel olarak izleyicisinden beğeni toplamayı başarmıştı. Kanalda edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik, felsefe gibi birçok alanda yapımlar seyircilerle buluşuyor.

Bir TV kanalı olması sebebiyle filmlere uygulanan bazı sansürler zaman zaman tartışmalara sebep olsa da genel olarak filmlerin beğenildiğini belirtebiliriz ki şubat ayında da yine birçok kaliteli film TRT 2'de izleyicilerle buluşacak. İşte şubat ayında TRT 2'de yayınlanacak olan filmler.

Şubat ayında TRT 2'de yayınlanacak olan filmler ve saatleri

Şubat ayında her akşam yeni filmler izleyicilerle buluşacak ki bu da toplamda 28 film anlamına geliyor. Üstelik bunlar arasında TV'de ilk kez yayınlanacak bir film de bulunuyor. Yayınlanacak olan bu filmler arasında Metacritic'ten "Must-see" (İzlenmeli) etiketi almayı başaran yapımlar da yer alıyor.

1 Şubat tarihinden itibaren TRT 2'den yayınlanacak olan filmler ve yayın saatleri sırasıyla şu şekilde:

1 Şubat: Transit – 21.00

2 Şubat: The Diving Bell and the Butterffly (Kelebek ve Dalgıç) – 21.00

3 Şubat: Five Easy Pieces (Beş Kolay Parça) – 21.00

4 Şubat: Anons – 21.00

5 Şubat: About Elly (Elly Hakkında) - 21.30

6 Şubat: The Butler (Başkanların Hizmetkârı) – 21.30 (TV'de ilk)

7 Şubat: Good Day's Work (Çalışmak İçin İyi Bir Gün) – 21.30

8 Şubat: Mister Twister at the Pitch (Bizim Sınıf Sahada) – 21.30

9 Şubat: Salesman (Satıcı) – 21.00

10 Şubat: Admiral (Amiral) – 21.00

11 Şubat: Aydede – 21.00

12 Şubat: Hostiles (Vahşiler) – 21.30

13 Şubat: Big Eyes (Büyük Gözler) – 21.30

14 Şubat: Midnight in Paris (Paris'te Gece Yarısı) – 21.30

15 Şubat: Cloudboy (Niilas'ın Öyküsü) – 21.30

16 Şubat: The Wind Will Carry Us (Rüzgâr Bizi Sürükleyecek) – 21.00

17 Şubat: Kuyucaklı Yusuf – 21.00

18 Şubat: The Silence (Sükut) – 21.00

19 Şubat: Honeyland (Bal Ülkesi) – 22.15

20 Şubat: Looking for Eric (Hayata Çalım At) – 21.30

21 Şubat: The Man Who Knew Infinity – Sonsuzluk Teorisi – 21.30

22 Şubat: Journeyman – 21.00

23 Şubat: The Truth (Saklı Gerçekler) – 21.00

24 Şubat: The Children of Genghis (Cengiz'in Çocukları) – 21.00

25 Şubat: Çırak – 21.00

26 Şubat: Deep Rivers (Derin Nehirler) – 21.30

27 Şubat: Supa Modo (Süper Kahraman) – 21.30

28 Şubat: Black Snow (Siyah Kar) – 21.30

Sizin bu filmler arasında daha önce izlediğiniz ya da izlemeyi düşündüğünüz filmler var mı? Yayınlanacak filmlerle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.