75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin en büyük ödülü 'Altın Palmiye' sahibini buldu. Ödülü The Square (Kare) filmiyle 2017'de de kazanan İsveçli ünlü yönetmen Ruben Östlund'un 'Hüzün Üçgeni' isimli TRT ortak yapımı filmi, ödüle layık görüldü.

Fransa’nın güneyinde bulunan Cannes kentinde her yıl düzenlenen Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en prestijli film festivallerinin başında yer alıyor. Her zaman olduğu gibi yine birçok yeni yapımın prömiyerini gerçekleştirdiği festivalin 75'incisi, 17-28 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.

Dün tamamlanan festivalin en çok merak edilen konusu tabii ki dünyanın en önemli sinema ödüllerinden biri olan ‘Altın Palmiye’ ödülüydü. Daha önce ülkemizin en önde gelen sinemacılarından olan Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kış Uykusu’ filmiyle kazandığı ödül, bu seneki sahibini buldu.

TRT ortak yapımı ‘Hüzün Üçgeni’ Altın Palmiye’yi kazandı

Jürinin oylarıyla seçilen ‘Altın Palmiye’ ödülü sahibini buldu. TRT ortak yapımı olan ve İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un imzasını taşıyan ‘Hüzün Üçgeni’ (Triangle of Sadness) festivalin en büyük ödülüne layık görüldü. Dünya prömiyerini Cannes’da gerçekleştiren yapım, gösteriminin ardından uzun bir süre boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Hiciv tarzında olan yapım, farklı sınıflardan insanların yaşadığı absürt durumları konu ediniyor. Östlund’un diğer filmlerindeki insan doğasını alaycı bir dille eleştirdiği bakış açısını bu yapıma da yansıttığı göze çarpıyor. İsveçli sinemacının senaryosunu da yazdığı film, modellik yapan Carl ve Yaya isimli karakterlerin yaşadıklarını anlatıyor. Milyarderlerin bulunduğu bir gemiyle geziye çıkan ikili, bir fırtına sonrası bir grup zengin ve bir temizlikçiyle ıssız bir adada mahsur kalıyor.

Türkiye, İsveç, ABD, İngiltere, Yunanistan ortak yapımı olan ‘Hüzün Üçgeni’, ünlü isimleri de bünyesinde bulunduruyor. True Detective, Natural Born Killers, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Zombieland ve daha birçok yapımdan tanıdığımız Woody Harrelson filmin en çok dikkat çeken oyuncusu. Harrelson’un yanı sıra Harris Dickinson, Charlbi Dean, Hanna Oldenburg, Oliver Ford Davies, Zlatko Buric gibi isimler de yapımın kadrosunda yer alıyor.