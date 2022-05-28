Lucasfilm, yeni Star Wars filminin 2023 yılında çıkacağını açıkladı. Ayrıca filmin, Thor: Ragnarok yönetmeni Taika Waititi tarafından yönetileceği de doğrulandı.

George Lucas tarafından 1977 yılında ortaya çıkarılan Star Wars, tarihin en büyük ve en sevilen yapımları arasında yer alıyor. Dünya çapında popülerliğini uzun yıllardır koruyan serinin evreni, çıkan çizgi romanlar, diziler, oyunlar ve filmler ile genişlemeye devam ediyor.

Bilindiği üzere dün, serinin uzun süredir beklenen Obi-Wan Kenobi dizisi çıkış yaptı. Obi-Wan karakterinin Revenge of the Sith filminden sonra Tattoine gezegeninde yaşadıklarına odaklanacak ve Darth Vader’ı bir kez daha bizlerle buluşturacak olan yapım, genel olarak iyi yorumlar almıştı. Bunun yanı sıra Jude Law’ın başrolde olacağı yeni bir dizinin çıkacağını da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise seri ile alakalı bir önemli gelişme daha yaşandı.

Yeni Star Wars filmi 2023’te gelecek, Taika Waititi tarafından yönetilecek

Serinin arkasındaki şirket olan Lucasfilm, yeni Star Wars filmi ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Film olarak en son 2019’da tartışma yaratan The Rise of Skywalker ile karşımıza çıkan serinin yeni filminin kim tarafından yönetileceği de açıklandı.

Buna göre yeni Star Wars filmi, Marvel’ın Thor: Ragnarok ve Thor: Love and Thunder filmlerinin yönetmenliğini yapan Oscar ödüllü sinemacı Taika Waititi tarafından yönetilecek. Waititi’nin yeni Star Wars filmlerini yöneteceği zaten uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Hatta Yeni Zelandalı yönetmen filmin hikayesini aklında çoktan kurguladığını bile önceki demeçlerinde belirtmişti. Lucasfilm’in bu açıklaması da söylentileri doğrulamış oldu. Ayrıca Waititi’nin Disney+’ın Star Wars dizisi The Mandalorian’ın bir bölümünü yönettiğini de ekleyelim.

Stüdyonun başkanı Kathleen Kennedy tarafından yapılan açıklamalarda, heyecanla beklenen ancak hakkında pek datay bulunmayan yeni filmin 2023 yılında çıkacağı da aktarıldı. Kennedy bunun yanı sıra şu sıralarda seri için dizilere daha çok odaklandıklarını; ancak filmlerin de onlar için büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Star Wars Celebration etkinliğinde birçok yeni bilgi paylaşılmıştı. Rogue One filminde gördüğümüz Cassian Andor karakterine odaklanacak Andor dizisinden fragman paylaşılmış, The Mandalorian’ın üçüncü sezonunun ve Ashoka dizisinin 2023 yılında çıkacağı ifade edilmişti. Ayrıca dün geç saatlerde Star Wars: Jedi Fallen Order’ın devam oyunu Star Wars: Jedi Survivor resmen tanıtılmış, oyundan ilk teaser yayınlanmıştı.