Otomobilinizi şarj istasyonuna götüremeyecekseniz, EVbee ve Trugo'nun elektrikli otomobil şarj istasyonları size gelecek.

EVbee ile Trugo, mobil şarj istasyonları için Trugo markası altında hizmet vermek üzere iş birliği yaptı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak olan mobil şarj istasyonları, daha sonra farklı illere de yayılacak.

Trugo'dan yapılan açıklamada, firmanın Türkiye'nin 81 ilinde 180 kilovatın üzerinde hızlı şarj cihazlarıyla hızlı şarj cihazlarıyla hizmet verdiğine dikkat çekildi. Firma şimdi de EVbee ile iş birliğine giderek şarj istasyonlarını mobil hâle getirecek. İstasyonların kullanılabileceği ilk şehirler ise ülkemizin en büyük üç şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir olacak.

120 kilovatlık çekiş gücüne sahip olacak

Mobil şarj istasyonları, 120 kilovatlık çıkış gücüne sahip olacak ve ihtiyaç sahibi kullanıcılara 45 dakika içinde ulaşabilecek. Mobil istasyonlar, yaklaşık 100 kilometrelik menzil sağlayacak şekilde 18 kilovatsaatlik enerji aktarımı sağlayacak. Böylece araçların varmak istedikleri noktaya erişebilecek kadar şarja kısa süre içerisinde ulaşabilecekler.

İş birliği kapsamında ilk olarak 6 mobil şarj istasyonu Trugo markası altında hizmet verecek. Trugo'nun amacı ise bu yılın sonuna kadar mobil şarj istasyonu sayısını 20'ye çıkarmayı planlıyor.

EVbee ile Trugo iş birliğinin daha sonra Türkiye'deki 81 ile yayılması planlanıyor. Elektrikli otomobillerle ilgili şarj sorununa böyle bir alternatif bulunması, elektrikli otomobil almayı tercih eden kişilerin sayısını da arttırabilir.