Xpeng, en azından teoride elektrikli otomobillerin şarj süresi sorununa çözüm olabilecek yeni istasyonlarını tanıttı.

Elektrikli otomobillerle ilgili olarak en önemli konulardan biri tartışmasız bu araçların şarj süreleri. Hem otomobil üreticileri hem de şarj teknolojileri geliştiren firmalar da bu sorunu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Elektrikli otomobil alanındaki firmalar arasında yer alan Çinli Xpeng, alanın en yeni 800kW S5 şarj istasyonunu tanıttı.

Çinli elektrikli otomobil üreticileri arasında en hızlı araç şarj ağını kurmak için kıyasıya bir rekabet devam ederken, Xpeng'in yeni şarj istasyonu firmaya önemli bir avantaj sağlayacak gibi duruyor. Bu istasyon sayesinde araçlar, sadece 5 dakikalık şarjla 300 kilometreden fazla menzile ulaşıyor, yani saniyede 1 kilometreyi aşan bir menzil söz konusu.

En hızlı şarj istasyonu

Xpang S5 şarj istasyonu, tartışmasız şekilde dünyanın en hızlı elektrikli araç şarj cihazı olarak karşımıza çıkıyor. Çinli üreticilerin 800w veya 900w güç aktarma sistemlerine sahip elektrikli araçlar ürettiklerini göz önüne alırsak, güç altyapısının daha gelişmeye ihtiyacı olduğunu da söyleyebiliriz.

Çin'de Xpang, NIO, Zeekr, BYD ve CATL gibi firmalar elektrikli araçların daha hızlı şarj olabilmesi için hem şarj istasyonlarını hem de güvenlik ve dayanıklılığa sahip bataryaları geliştirmek için çalışmaya devam ediyor.