Elektrikli otomobiller günden güne daha da yaygınlaşırken şarj istasyonlarının da sayısı artıyor. Peki Türkiye'deki istasyonlarda fiyatlar ne kadar? Elektrikli aracınızı şarj etmek ne kadar tutuyor?

Elektrikli otomobiller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamış durumda. Öyle ki artık yollarda her markadan elektrikli araçları görebiliyoruz. Temmuz başı yayımlanan veriler de 2024 genelinde şu ana kadar 35.636 adet elektrikli araç satıldığını ve bu modellerin pazar payının %8’lere kadar geldiğini ortaya koyuyor.

Tabii ki elektriklilerin artmasıyla şarj istasyonlarının sayısı da arttı. İstasyonlar, Türkiye geneline yayılmış durumda. Peki bu istasyonların fiyatları ne kadar? Aracınızı şarj etmek için ne kadar para ödemeniz gerekiyor? Bu içeriğimizde Togg'un istasyonu Trugo'dan Petrol Ofisi'nin e-POwer istasyonlarına kadar bazı şirketlerin şarj ücretlerine yakından bakıyoruz. AC istasyonlar, daha uzun sürede şarj edenleri, DC’ler ise hızlı şarj istasyonlarını kapsıyor.

Türkiy’deki elektrikli otomobil şarj istasyonları fiyatları

Trugo

Şarj ünitesi Fiyat AC (22 kW) 5,95 TL / kWh DC (180 kW) 7,99 TL / kWh DC (300 kW) 7,99 TL / kWh

Zes

Şarj ünitesi Fiyat AC Tip 2 soketler 6,49 TL / kWh DC (60 kW) 9,99 TL / kWh DC (60 kW üstü) 9,99 TL / kWh

Eşarj

Şarj ünitesi Fiyat AC (22 kW) 8,90 TL / kWh DC (60 kW) 9,90 TL / kWh Diğer tüm soketler (DC) 11,90 TL / kWh

Petrol Ofisi e-POwer

Şarj ünitesi Fiyat AC Tip 2 soketler 7,50 TL / kWh DC Tip CCS soketler 8,50 TL / kWh

Aksa Şarj

Şarj ünitesi Fiyat AC Tip 2 soketler (22 kW) 6,99 TL / kWh DC (100 kW'a kadar) 7,99 TL / kWh DC (100 kW ve üstü) 8,99 TL / kWh

Tesla Supercharger

Araç Fiyat Tesla otomobiller 7,10 TL / kWh Diğer otomobiller 8,60 TL / kWh

*Tesla Supercharger istasyonlar, 250 kW'a kadar güç sağlıyor.

*Tesla Supercharger istasyonların ülkemizdeki sayısı şu an için çok az. Sadece İstanbul, Ankara, Bolu, Ankara, Edirne ve Manisa gibi yerlerde var. Ülkemizdeki Supercharger'ları ve konumlarını görmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Togg T10X ve Tesla Model Y'yi şarj etmek ne kadar tutuyor?

Bazı şirketlerin şarj fiyatlarını gördük. Şimdi de elektrikli araçları şarj etmenin ne kadar tutacağına bakalım. Bunu hesaplamak için geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satan iki elektrikli otomobil Togg T10X ve Tesla Model Y'ye bakalım ve en ucuz versiyonlarını ele alalım. Togg T10X'in kısa menzilli versiyonu 52,4 kW/h'lik bataryaya sahip. Tesla Model Y'nin %10'luk ÖTV dilimindeki arkadan çekişli modelinde ise 59,4 kW/h'lik batarya var.

Togg T10X'i şarj etmek ne kadar tutuyor?

Şarj istasyonu Fiyat Trugo 418 TL Zes 523 TL Eşarj 518 TL e-POwer 445,4 TL Aksa Şarj 418 TL Tesla Supercharger 450 TL

*DC şarj fiyatlarını baz aldık.

Yukarıdan da görebildiğiniz gibi Togg T10X'in firmaya göre farklı fiyatlara şarj edildiğini görebiliyoruz. En ucuz, kendi şarj istasyonu Trugo'da ediliyor. Fiyatların 418 ila 523 TL arasında değiştiğini de ekleyelim.

Tesla Model Y'yi şarj etmek ne kadar tutuyor?

Şarj istasyonu Fiyat Trugo 474 TL Zes 593 TL Eşarj 588 TL e-POwer 504,9 TL Aksa Şarj 474 TL Tesla Supercharger 421 TL

Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonunun 0'dan 100'e ne kadar şarj olduğuna baktığımızda fiyatların 420 TL'den 600 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz. En ucuza tabii ki Tesla'nın kendi istasyonları Supercharger'larda şarj ediliyor.