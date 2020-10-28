Trump'ın Seçimler İçin Oluşturduğu Kampanya Site Hacklendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım Seçimleri için oluşturduğu internet sitesi hacklendi. Bilgisayar korsanları, site içerisinde yer alan "Hakkında" bölümünü değiştirerek, bir mesaj yayınladılar. Bu mesajda, Trump'ın itibarını zedeleyecek bazı bilgilerin paylaşılması için kripto para isteniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlere yönelik oluşturduğu internet sitesi, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bilgisayar korsanları, internet sitesinin "Hakkında" bölümünü değiştirerek, siteye giren kullanıcılardan kripto para birimlerinden olan "Monero" istediler. Ancak saldırı, kısa bir süre içerisinde püskürtülmüş gibi görünüyor. Çünkü Trump'ın kampanya sayfası an itibarıyla normal olarak çalışmaya devam ediyor.

Bilgisayar korsanları, internet sitesine ekledikleri bir mesajda Donald Trump'a yönelik gizli bilgiler açıklayacaklarını söylediler. Üstelik bu bilgiler, iddialara göre Başkan Trump'ın itibarını lekeleyecek türdendi. Böyle bir şeyin gerçek olup olmadığını bilmek pek de mümkün değil ancak yaşanan olayın ABD'nin gündemine oturduğunu söylemek gerek.

İşte hacklenen sayfadan alınmış bir ekran görüntüsü

Bilgisayar korsanları, Trump'a ait gizli bilgilerini ne yapacaklarını da kullanıcıların keyfine bıraktılar. İki farklı Monero cüzdanına ait kodları paylaşan bilgisayar korsanları, bu hesaplara gönderilen Monero miktarına göre hareket edeceklerdi. Yani kullanıcılar, eğer "bilgileri paylaşın" başlıklı Monero hesabına daha çok kripto para gönderirlerse, bilgiler paylaşılacaktı.

Trump'ın kampanya sayfasını yöneten Tim Murtaugh, saldırı girişimlerinin doğru olduğunu, saldırıyı kim ya da kimlerin düzenlediğini öğrenmek için kolluk kuvvetleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Ancak şu an için bilgisayar korsanlarının kim ya da kimler olduğu ile ilgili herhangi bir mevcut değil.

ABD Başkanı Trump, ilk kez bu tür bir olayla karşılaşmadı. Kısa bir süre önce de Hollandalı bir siber güvenlik uzmanı, Donald Trump'ın Twitter hesabını hacklemeyi başarmış, hatta Trump'ın Twitter şifresini paylaşmıştı. Ancak bunların bir nedeni var. Trump, seçim kampanyaları kapsamında bir açıklama yaparken kimsenin hacklenmeyeceğini, hacklenmek için 197 IQ'ya sahip birisine ihtiyaç duyulduğunu ve bu kişinin de şifrenin yüzde 15'ine ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti. Görünüşe göre bu olay, bilgisayar korsanlarının iştahını kabartmışa benziyor.