Twitter platformunu oldukça etkin bir şekilde kullanan ve çoğu zaman attığı Tweetlerle büyük ses getiren Donald Trump'ın Twitter hesabı Hollandalı bir güvenlik uzmanı tarafından hacklendi. Güvenlik uzmanı, hesabı ele geçirmek için şifreyi tahmin etti.

Twitter üzerinde sıkça adını duyuran ve platformda büyük bir takipçi kitlesine hitap eden Donald Trump, 'talihsiz' bir olay yaşayarak Twitter hesabından oldu. Tabii ki bu talihsiz hesabın arkasında ABD Başkanının zayıf şifre tercihi de bulunuyor.

Hollandalı güvenlik araştırmacısı Victor Gevers, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını hacklemek üzere şifreleri tahmin ettiğini belirtti ve şifreyi beşinci tahminde bulduğunu açıkladı. ABD Başkanının Twitter hesabını korumak için belirlediği şifrenin de 'maga2020!' olduğu ifade edildi.

Trump'ın hesabı daha önce de hacklenmişti

Gevers, ABD Başkanının hesabına girdikten sonra ABD İç Güvenlik siber birimi olan US-CERT'e e-posta atarak durumu bildirdi. ABD Başkanının Twitter şifresiyse kısa süre içerisinde değiştirildi. Ancak ortaya çıkan ilginç bir bilgiyse güvenlik araştırmacı Gevers'ın bu işlemi daha önce de yaptığı yönündeydi.

Victor Gevers, 2016 yılında iki arkadaşıyla birlikte 2012 yılında gerçekleşen LinkedIn güvenlik ihlali sırasında Donald Trump'ın şifresini bulmuştu. Tabii ki şifrenin 'yourefired' olması ve Trump'ın sıklıkla kullandığı 'kovuldun' anlamına gelmesi de şifrenin aslında tahmin edilmesi zor bir şifre olmadığını ortaya koydu.

ABD Başkanı gibi bir kişinin Twitter hesabına bu kadar kolay bir şekilde girilmesiyse gözleri Twitter'a çevirdi. Twitter, geçtiğimiz ay siyasi adayların ve devlet yetkililerinin hesaplarındaki güvenliği artıracağını belirtmiş, iki aşamalı kimlik doğrulamayı zorunlu kılacağını ifade etmişti.

Tüm bunların yanı sıra Donald Trump'ın hesabının ABD Başkanı olduktan sonra ek güvenlik önlemleriyle geliştirildiği söylenmiş ancak bu güvenlik önlemlerinin ne olduğu açıklanmamıştı.

Bu olay birçok kişi tarafından yalanlansa da Gevers'ın erişimi kanıtlaması soru işaretlerini de ortadan kaldırdı. Trump'ın aldığı en büyük eleştiri ise tek bir Tweeti ile dünyadaki dengeleri değiştiren birinin nasıl bu kadar kolay ulaşılabilir bir hesaba sahip olduğuydu.