Geçtiğimiz yılın başında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Twitter olmak üzere tüm sosyal medya platformlarındaki hesapları askıya alınıp, sonrasında süresiz olarak kapatılmıştı. Bu yüzden Trump Twitter çakması gibi görünen bir sosyal medya platformu açtı ancak bu platform 1 ay sonra kapatılmıştı. Şimdi ise yeni sosyal medya platformunun çıkış tarihi ertelendi.

Trump'ın Twitter çakması olarak adlandırılan sosyal medya hesabı bir ay sürmeden kapatılmıştı. Sonrasında ise eski ABD Başkanı Trump yine Twitter benzeri sosyal medya platformu olan TRUTH Social'ı duyurdu. Trump'ın açıklamalarına göre bu platform 1 milyar dolarlık yatırım almış.

Geçtiğimiz sene TRUTH Social'ın çıkış tarihi içinde bulunduğumuz 2022'nin başında hizmet vereceği açıklanmıştı. Ayrıca yeni çıkacak olan sosyal medya platformu, Trump'ın ifadelerine göre; Facebook, Twitter ve Google gibi devlerin “zorba hükmünü” sona erdirecek. Bu yılın başında çıkması beklenen TRUTH Social'ın çıkış tarihi ertelendi.

TRUTH Social gelecek ay çıkacak

TRUTH Social'ın çıkış tarihi AppStore'da Başkanlar Günü yani 21 Şubat olarak belirtiliyordu. The New York Times'ın bir haberine göre bu sosyal medya platformunun mart ayına ertelendiği bildirildi. TRUTH Social'ın AppStore'daki ekran görüntülerine bakılırsa platformun Twitter'a benzemesi kuvvetle muhtemel gibi duruyor.

Bazı kaynaklar ise eski başkan Trump'ın Twitter rakibi platformunun ertelenmesinin asıl sebebinin uygulamanın geliştirme aşamasında bazı sorunlarla karşılaşılması olduğunu iddia etti.

Sosyal medya platformu kullanıcıların beğenisine sunulmadan önce 500 kullanıcının erişebildiği beta testi aşamasınna geçildi. Beta testi aşamasında Truth Social'da Trump'ın takipçisi 317'ye ulaştı. TRUTH Social'ın çıkış tarihi hakkında Trump'ın Medya ve Teknoloji Grubu şirketi henüz resmi bir açıklama yapmadı.