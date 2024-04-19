Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, şirketler Tayvan dışında çip üretilmesini talep ederse daha fazla para talep etmeyi planladığını açıkladı. Bu da yakında her gün kullandığımız cihazların fiyatının artabileceği anlamına geliyor.

Çip üretimi deyince akla gelen ilk şirket olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Apple’dan Tesla’ya kadar birçok teknoloji devinin aklınıza gelebilecek çoğu ürününe çip sağlıyor. Dev marka, geçtiğimiz günlerde yine çip üretiminde dünyada zirvede yer almayı başarmıştı.

Dün ise Tayvanlı teknoloji devinden neredeyse tüm kullanıcıları ilgilendiren bir açıklama geldi. Şirketin kazanç çağrısında konuşan TSMC CEO’su CC Wei, belli durumlarda çip fiyatlarında artış yapacaklarını duyurdu.

Tayvan dışında üretilen çipler daha pahalı olacak

Wei’nin açıklamasına göre eğer üreticiler, cihazlarında kullanılacak çiplerin Tayvan dışında üretilmesini isteyecek olursa daha fazla para ödemek zorunda olacak. Şirketin hâlihazırda Tayvan dışında Japonya’da tesisinin bulunduğunu belirtelim. Bunun yanı sıra ABD’nin Arizona eyaletinde 12 milyar dolarlık bir fabrika ve Almanya’da ayrı bir tesis açmayı planlıyor. ABD’deki tesislerin sayısı önümüzdeki yıllarda daha da artacak.

CEO, açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor: “Bir müşteri belli bir bölgede olmayı talep ederse artan maliyeti paylaşması gerekir. Günümüz ekonomisinde masraflar TSMC, müşterilerimiz ve rakiplerimiz için daha fazla olacaktır.”

Buradan neden böyle bir şey istediklerini anlayabiliyoruz. Şirketin kendi evi Tayvan dışında üretmesi, dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeni üretim masraflarını artıracak. Durum böyle olunca TSMC’nin müşterileri Almanya, Japonya ve ABD gibi başka yerlerde üretim isterlerse daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Bu da son kullanıcıya kadar yansıyıp cihazların artışına neden olabilir.

TSMC CEO’sunun açıklaması, özel olarak bir yerde üretim istemeyenlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini de gösteriyor. Yani sadece böyle bir talebi olanlar ek para ödemek zorunda kalacak.

iPhone gibi TSMC’nin ürettiği cihazlara zam gelebilir mi?

Akıllı telefonlardan konsollara kadar birçok farklı üründe yer alan çiplerin TSMC tarafından üretiliyor. Bu da eğer cihaz üreticileri daha fazla para ödemek zorunda kalırsa kullandığımız telefon, bilgisayar gibi modellerin fiyatının artıp artmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Buna cevap vermek şimdilik zor. Çünkü her şey tamamen şirketlere bağlı olacak. Eğer Tayvan dışında özel bir bölge istemezlerse bu ek masraflara ortak olmayacaklar. Ancak isterlerse muhtemelen fiyatları artırmak zorunda kalacaklar.

Örnek olarak Apple’a bakalım. Apple’ın M serisi ve A serisi çiplerin tamamı Tayvan’da üretiliyor. Ancak şirketin ABD’deki yeni TSMC fabrikalara da birazını aktarma planı var. Eğer bunu yaparsa iPhone gibi ürünlere zam gelme ihtimali oluşabilir. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını bekleyip göreceğiz.